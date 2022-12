Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Für Menschen nach einer Darmkrebs-OP und anschließender Chemotherapie: Teilnehmende für Tanzkurs gesucht

Paartanzen in der Nachsorge soll Lebensqualität steigern

Es gibt Hinweise bei geriatrischen oder an Demenz erkrankten Patient:innen, dass sie bzgl. Kognition und Sturzneigung vom Gesellschaftstanzen profitieren. Ob Paartanzen sich auch bei Darmkrebspatient:innen nach Operation und Oxaliplatin-haltiger Chemotherapie positiv auswirkt, soll in einer Langzeitstudie des Asklepios Tumorzentrums nachgewiesen werden. Im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten Tanzkurses, für den sich die Patient:innen jetzt kostenlos anmelden können, werden die Effekte untersucht. Benötigt werden für die Teilnahme keinerlei Tanzkenntnisse, einzige Voraussetzung ist eine überstandene Darmkrebs-OP mit abgeschlossener adjuvanter Chemotherapie mit Oxaliplatin - und die Bereitschaft, sich auf diese etwas andere Therapie in der Tumornachsorge einzulassen.

"Mit diesem Kursangebot erweitern wir die Möglichkeiten in der Nachbehandlung für Tumorpatienten, noch dazu auf eine sehr angenehme Weise", erklärt

Privatdozentin Dr. med. Georgia Schilling, Chefärztin onkologische Rehabilitation der Asklepios Nordseeklinik Westerland. "Unser Ziel ist es, die unerwünschten Effekte der Krebsbehandlung soweit wie möglich zu reduzieren", sagt PD Dr. Schilling, die auch fachverantwortliche Dozentin Rehabilitation beim Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis Universität ist.

Die (Langzeit-)Nebenwirkungen, die nach einer Darmkrebsoperation mit anschließender Chemotherapie bleiben können, sind vielfältig: chronische Müdigkeit, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen oder Merkfähigkeits- und Aufmerksamkeitsdefizite sind die häufigsten. Auf diese Langzeit-Nebenwirkungen soll sich der Tanzkurs positiv auswirken und insgesamt die Lebensqualität verbessern. Angepasst an die besondere Teilnehmergruppe werden im Rahmen des Kurses zum Aufwärmen spezielle Koordinations- und Gleichgewichtsübungen durchgeführt, da diese Fähigkeiten oft durch die Behandlung mit Oxaliplatin beeinträchtigt werden und wieder gestärkt werden sollten. Unerheblich ist, wo die Behandlung stattgefunden hat. Wichtig ist aber, dass die Teilnehmer:innen ihre eigenen Partner:innen mitbringen. Dies muss nicht der Lebenspartner oder -partnerin sein, sollte aber eine Person aus dem engen sozialen Umfeld sein. Der Tanzkurs findet in der Tanzschule von "Let´s Dance"-Star Isabel Edvardsson statt und geht einmal die Woche über einen Zeitraum von 12 Wochen. Geleitet wird er von einer im Coaching-Bereich ausgebildeten Tanzlehrerin. Insgesamt hat das Projekt eine Laufzeit von zwei Jahren.

Das Feedback der Teilnehmenden des ersten Kurses im Juni war so positiv, dass die meisten auch beim zweiten Kurs teilnehmen werden. Interessierte können sich jetzt über das Asklepios Tumorzentrum für den Kurs anmelden:

https://ots.de/OSCa7W

Im Asklepios Gesundheitsmagazin gibt es einen Bericht über die Tanzkurse:

https://ots.de/XPZYxI

Informationen und Experteninterviews mit Asklepios-Experten zum Thema

Experteninterview mit Frau PD Dr. Schilling zu den Langzeitfolgen von Darmkrebs: https://ots.de/oQqNYF

Patientengeschichte - Tanzen nach Darmkrebs: https://ots.de/VPoadi

