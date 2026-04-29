TÜV-Verband e. V.

TÜV Award "New Mobility City" 2026: Diese Städte sind nominiert

Berlin (ots)

Neuer Preis für die innovativsten Mobilitätskonzepte. Acht Gemeinden und Städte pitchen vor interdisziplinärer Jury. Preisverleihung bei der Mobilitätskonferenz "TÜV MobiCon 2026" am 10. Juni in Berlin.

Die Nominierten für den TÜV Award "New Mobility City" stehen fest: Acht deutsche Städte und Gemeinden haben es nach einer umfangreichen Datenanalyse der "Initiative für sichere Straßen" und Interviews mit TÜV-Expert:innen auf die Shortlist geschafft. Grundlage der Auswahl sind wissenschaftlich ausgewertete Mobilitäts- und Unfalldaten sowie weitere zentrale Indikatoren zur Qualität kommunaler Mobilität wie sichere Schulwege, der Umgang mit Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkten, aber auch die Qualität und Funktionsfähigkeit des Verkehrsnetzes über alle Mobilitätsarten hinweg. "Die individuelle Mobilität des Einzelnen entscheidet darüber, wie gut der Alltag funktioniert und wie lebenswert Städte insgesamt sind", sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband. "Zeitgemäße Mobilitätskonzepte verbessern ganz konkret den Alltag der Menschen. Die nominierten Städte und Gemeinden zeigen, wie sich Verkehrssicherheit, Nachhaltigkeit und hohe Lebensqualität in urbanen Räumen verbinden lassen."

Die Nominierten haben gestern ihre Zukunftskonzepte vor einer interdisziplinären Jury aus Politik, Wissenschaft, Expert:innen für Stadtentwicklung und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft präsentiert. Jetzt werden die qualitativen Daten mit den Jury-Eindrücken für die Auswahl der Gewinner verknüpft. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Mobilitätskonferenz "TÜV MobiCon" am 10. Juni 2026 in Berlin statt.

Die Nominierten des TÜV Award "New Mobility City" 2026 in drei Kategorien

Kategorie "Regionalräume" - Kommunen in Stadtregionen/Umland und in ländlichen Regionen

Hattersheim am Main: Flächendeckendes Tempo 30, sichere Schulwege und eine klare Priorisierung des Fuß- und Radverkehrs. Die Maßnahmen greifen systematisch ineinander und stärken Verkehrssicherheit und Lebensqualität.

Lünen: Lünen verfolgt einen integrierten Ansatz aus Mobilitäts-, Klima- und Smart-City-Strategien. Die Umsetzung erfolgt schrittweise über Pilotprojekte und Kooperationen mit Fokus auf Verkehrssicherheit und Alltagstauglichkeit.

Kategorie "Metropolräume" - Hauptpreis für Regiopole und Großstädte

Braunschweig: Integrierte Planung und datenbasierte Steuerung prägen die Mobilitätsstrategie der Stadt. Der Mobilitätsentwicklungsplan 2035+, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Schulstraßen sowie die Verknüpfung von Verkehrssicherheit, Klimaschutz und Lebensqualität greifen systematisch ineinander.

Fürth: Fürth verfolgt eine datenbasierte und strategisch gesteuerte Mobilitätsentwicklung auf Grundlage klarer Leitbilder. Ein integrierter Ansatz mit Fokus auf Verkehrssicherheit, Klimaanpassung und Lebensqualität sowie die Priorisierung des Fußverkehrs prägen die Umsetzung.

Mannheim: Mannheim verankert die Mobilitätswende strategisch im Stadtraum auf Basis eines klaren Leitbilds und politisch legitimierter Masterpläne. Die Neuordnung des öffentlichen Raums, die Stärkung des Umweltverbunds und Ansätze zur Bürgerbeteiligung treiben die Entwicklung voran.

Rostock: Rostock setzt auf einen integrierten Ansatz aus Verkehrssicherheit, Klimaschutz und sozialer Teilhabe. Infrastrukturelle Maßnahmen werden mit Kommunikationskampagnen und aktiver Bürgerbeteiligung verknüpft.

Kategorie "Mobil mit Herz" - Sonderpreis für Kommunen ab 500.000 Einwohner:innen

Dortmund: Dortmund treibt den Wandel der Mobilität mit klaren Prioritäten und strategischer Verankerung voran. Maßnahmen zur Schulwegsicherheit und der Aufbau eines stadtweiten Velorouten-Netzes übersetzen langfristige Planung in konkrete Verbesserungen im Alltag.

Duisburg: Duisburg entwickelt Mobilität unter herausfordernden Rahmenbedingungen pragmatisch und sicherheitsorientiert weiter. Ein schrittweiser Transformationsansatz mit Fokus auf Verkehrssicherheit zeigt sich unter anderem in Projekten wie dem Shared Space am Opernplatz und der qualitätsorientierten Umsetzung von Fahrradstraßen.

TÜV Award "New Mobility City"

Der TÜV Award "New Mobility City" wurde vom TÜV-Verband in Kooperation mit der Initiative für sichere Straßen entwickelt. Der Preis bewertet Mobilität als zentralen Faktor für Lebensqualität, Sicherheit und moderne Stadtentwicklung. Grundlage der Auszeichnung ist eine umfassende, wissenschaftliche Auswertung von Stadtplänen, Mobilitäts- und Unfalldaten. Städte bewerben sich nicht aktiv. Stattdessen wurden im Rahmen einer deutschlandweiten Analyse mehr als 700 Gemeinden und Städte systematisch untersucht. Die am besten bewerteten Städte wurden daraufhin von Mobilitätsexpert:innen des TÜV-Verbands interviewt und für die weitere Teilnahme am TÜV Award nominiert. Bei der Gewinnerauswahl berücksichtigt die Jury neben der Datenanalyse die Gesamtstrategien und Einzelmaßnahmen für die kommunale Verkehrsplanung. "Mit dem Award machen wir sichtbar, was oft unter dem Radar bleibt: die konkrete Arbeit der Kommunen an zukunftsfähiger Mobilität", sagt Goebelt. "Die Kombination aus Datenanalyse und fachlicher Bewertung ermöglicht einen differenzierten Blick auf die Qualität kommunaler Verkehrsplanung." Im Jahr 2026 wird der Preis erstmals vergeben.

Weitere Informationen: www.tuev-verband.de/new-mobility-city-award

TÜV MobiCon - Die Konferenz für Sicherheit und Vertrauen in der Mobilität

Die TÜV MobiCon ist die Konferenz des TÜV-Verbands für sichere und zukunftsfähige Mobilität. Sie bringt Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um aktuelle Entwicklungen rund um Elektromobilität, autonomes Fahren und KI im Verkehr zu diskutieren. Im Fokus stehen Lösungen, die Sicherheit, Innovation und gesellschaftliche Akzeptanz verbinden. Zu den Sprecher:innen zählen unter anderem Jörg Burzer (Mitglied des Vorstands und CTO, Mercedes-Benz Group AG), Isabel Cademartori MdB (Verkehrspolitische Sprecherin der SPD), Gitta Connemann MdB (Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Till Oberwörder (CEO Daimler Buses) und Dr. Elif Stutz (Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr). Die Konferenz findet am 10. und 11. Juni 2026 in Berlin statt.

Alle Informationen zum Programm der TÜV MobiCon und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter https://event.tuev-verband.de/public/events/df40d021c0/pages/fa37b1dd6f

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

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