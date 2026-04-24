TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband und DEKRA Einladung Hybrid-Pressekonferenz: Studie zur Relevanz technischer Mängel bei Verkehrsunfällen, 4.5.2026, 10 Uhr

Berlin (ots)

Im Jahr 2025 sind in Deutschland 2.814 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet und rund 48.000 schwer verletzt worden. In den meisten Fällen ist menschliches Fehlverhalten die Ursache. Aber auch technische Mängel spielen eine Rolle, die aber bei der Unfallaufnahme vor Ort nicht immer sofort ermittelt werden können. Wichtiges Instrument zur Reduktion technischer Mängel von Fahrzeugen ist die Hauptuntersuchung. TÜV-Verband und DEKRA haben daher eine wissenschaftliche Studie bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden in Auftrag gegeben. Die Studie untersucht die "Bedeutung der Hauptuntersuchung und deren Prüfintervalle für die Verkehrssicherheit". Dafür wurden rund 2.500 Unfallgutachten ausgewertet. Ein Ergebnis: Technische Mängel werden in der Unfallstatistik systematisch unterschätzt.

Wie können technische Mängel an Fahrzeugen weiter reduziert werden? Welche Rolle spielt dabei das Fahrzeugalter in einem rapide alternden Pkw-Bestand? Und welche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der HU sollten im aktuell diskutierten "Roadworthiness Package" der EU-Kommission berücksichtigt werden?

Diese und weitere Fragen beantworten wir bei einer Hybrid-Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen.

Zeit: Montag, 4. Mai 2026, 10:00 Uhr

Ort: Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum 4

Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

Online: Die Online-Teilnahme ist möglich unter https://pressekonferenz.tv/

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer, TÜV-Verband e.V.

Jann Fehlauer, Geschäftsführer, DEKRA Automobil GmbH

Prof. Lars Hannawald, Professor für Kraftfahrzeugtechnik und Sicherheit, HTW Dresden

Prof. Jürgen Bönninger, Lehrbeauftragter für Verkehrssicherheit und Sachverständigenwesen, HTW Dresden

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de.

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