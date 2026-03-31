Moksha Movement

Moksha Movement: Erfolg oder Scheitern - Dein Körper blockiert deinen Durchbruch

Wiesbaden (ots)

Beim diesjährigen Founder Summit 2026 präsentieren Bastian Stefan Schaller und Andreas Kussmaul eine ungewöhnliche Perspektive auf zeitgemäßes Firmenmanagement. In ihrem Vortrag "Der verkörperte Unternehmer - der blinde Fleck moderner Führung" demonstrieren sie, warum körperliche Stabilität für Entrepreneure ein bislang unterschätzter Erfolgsfaktor ist. Die Vorstellung findet im Rahmen des Founder Summit am 11. und 12. April 2026 im RheinMain CongressCenter (RMCC) statt.

Der blinde Fleck moderner Führung

Während Leadership heute regelmäßig über Strategie, Analyse- und mentale Leistungsfähigkeit definiert wird, bleibt ein zentraler Aspekt vielfach unbeachtet: der physische Zustand der Führungskraft. Exakt hier sehen Schaller und Kussmaul ein entscheidendes Kriterium zukunftsorientierter Firmenlenker.

Bastian Stefan Schaller, Präsident des gemeinnützigen Vereins Moksha Movement, beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, wie organische Stabilität unternehmerisches Potenzial beeinflusst. Gemeinsam mit Kussmaul präsentiert er Daten, Analysen und Praxisbeispiele, die zeigen, welche Effekte Faktoren wie Energie, Stabilität und Nervensystemregulation auf Resilienz, Entscheidungsvermögen und kaufmännische Klarheit haben können.

Energietraining als ganzheitlicher Ansatz

Im Mittelpunkt des Vortrags steht das sogenannte Energietraining, gestaltet als eine ganzheitliche Methode, die verschiedene Ebenen des Körpers anspricht. Dazu zählen Muskulatur und Bewegungsapparat ebenso wie Atem-, Nerven- und Hormonsystem sowie mentale Stabilität. Die Übungen wurden über mehrere Jahre gemeinsam mit hunderten Männern entwickelt und kontinuierlich weiter optimiert.

Dadurch wird unternehmerisches Tun mit körperlicher Erfahrung verbunden. Das Angebot richtet sich insbesondere an Betriebsinhaber, Manager und Selbstständige, die ihr Leistungsvermögen nachhaltig stärken möchten.

Live erleben auf dem Founder Summit

Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, das Energietraining im Anschluss direkt vor Ort kennenzulernen. Das Team von Moksha Movement ist während des Founder Summit am Messestand Platz 31 in der Halle Süd vertreten und lädt Interessierte zum Ausprobieren ausdrücklich ein.

Weitere Informationen: thefoundersummit.de

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