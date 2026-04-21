TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband-Einladung Online-Pressekonferenz: Vorstellung der TÜV Weiterbildungsstudie 2026 | 28.4.2026, 09:30 Uhr

Berlin (ots)

Aktuelle Einblicke zur Weiterbildungspraxis in deutschen Unternehmen und politische Empfehlungen

Weiterbildung gilt als Schlüssel, um Fachkräfte zu sichern, mit technologischen Entwicklungen Schritt zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die Anforderungen an Kompetenzen rasant - der Bedarf an technischen und digitalen Fähigkeiten wächst. Gleichzeitig sind Zeit und Ressourcen oft knapp.

Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ihre Beschäftigten kontinuierlich zu qualifizieren und auf neue Anforderungen vorzubereiten. Doch wie gut sind sie darauf eingestellt? Welche Bedeutung hat Weiterbildung aktuell in den Unternehmen? Welche Kompetenzen sind besonders gefragt? Wie groß ist der Weiterbildungsbedarf bei Künstlicher Intelligenz? Und wo sehen Unternehmen Defizite bei Förderung und politischen Rahmenbedingungen?

Mit der TÜV Weiterbildungsstudie 2026 legt der TÜV-Verband aktuelle Daten und Einblicke zur Weiterbildungspraxis in deutschen Unternehmen vor. Grundlage ist eine repräsentative Forsa-Befragung von 500 Unternehmen in Deutschland.

Die Ergebnisse der Studie sowie unsere politischen Empfehlungen stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.

Zeit: Dienstag, 28. April 2026, 09:30 Uhr

Ihr Gesprächspartner ist:

Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.

Online-Videokonferenz per Microsoft Teams:

https://shortlink.uk/TV-Weiterbildungsstudie2026

Besprechungs-ID: 382 779 295 408 37 | Kennung: Yh7L6cU6

Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 979 386 650#

HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.

Mit besten Grüßen

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

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