Gebraucht statt neu - Gut jede:r Dritte kauft IT-Geräte aus zweiter Hand

TÜV-Verband Umfrage: Mehrheit setzt auf professionell aufbereitete Smartphones, Tablets oder Laptops. Vor allem jüngere Verbraucher:innen sind auf dem Markt für gebrauchte Geräte aktiv. Zusätzlicher Schub durch neue Ökodesignvorgaben erwartet.

Gut jede:r dritte Verbraucher:in (35 Prozent) hat in den vergangenen zwei Jahren ein gebrauchtes Smartphone, Handy oder IT-Gerät gekauft. Dabei wird zwischen "normalen" gebrauchten und technisch generalüberholten Geräten ("refurbished") unterschieden. Fast jede:r Fünfte (19 Prozent) hat ein zuvor aufbereitetes Gerät bei einem professionellen Anbieter erworben. 12 Prozent haben ein nicht überholtes gebrauchtes Gerät bei einer Privatperson gekauft und 8 Prozent bei einem professionellen Händler. Das hat eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen ab 16 Jahren ergeben. "Geräte aus zweiter Hand werden immer beliebter. Damit sich der Kauf lohnt, müssen sowohl Funktionsfähigkeit als auch Langlebigkeit der Produkte garantiert sein", sagt Juliane Petrich, Referentin für Politik und Nachhaltigkeit beim TÜV-Verband. In den vergangenen Jahren ist ein großer Markt für technisch überholte gebrauchte Geräte entstanden. Neben Startups wie Refurbed, Backmarket oder Rebuy bieten auch Hersteller wie Apple oder Samsung, Online-Plattformen wie Ebay oder Elektronikhändler wie Media Markt und Saturn aufbereitete Geräte an. Außer Smartphones werden vor allem Tablets, Laptops und Smartwatches gehandelt. Petrich: "Die neuen Ökodesignvorgaben für Mobiltelefone, Smartphones und Tabletswerden demGebrauchtgerätemarkt zusätzlichen Schub geben."

Laut Umfrage ist vor allem die jüngere Generation auf dem Gebrauchtmarkt aktiv. 55 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben in den vergangenen zwei Jahren ein gebrauchtes IT-Gerät oder Smartphone gekauft, bei den 30- bis 39-Jährigen waren es 43 Prozent. In den höheren Altersgruppen sinkt der Anteil der Gebrauchtkäufer deutlich. Unter den 40- bis 49-Jährigen waren es 30 Prozent, bei den 50- bis 59-Jährigen 27 Prozent und in der Altersgruppe der 60 Plus nur noch 24 Prozent. "Neben einem Bewusstsein für den Umwelt- und Klimaschutz spielt der geringere Preis gebrauchter Geräte eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung", sagt Petrich. "Grundsätzlich sollten IT-Geräte und Smartphones möglichst lange bis zum Ende ihrer Lebensdauer genutzt werden, um Ressourcen zu schonen."

Mehrheit wünscht sich Nachhaltigkeit "by design" in der Produktentwicklung

In der Umfrage geben 76 Prozent der Befragten an, dass Unternehmen bereits bei der Entwicklung eines Produkts auf Klimaschutz, Umweltverträglichkeit, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit achten sollten. "Die EU hat mit der Ökodesignverordnung für Mobiltelefone, Smartphones und Tablets einen wichtigen Schritt unternommen, um nachhaltige und langlebige Produkte im EU-Binnenmarkt zur Norm zu machen und damit die Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu verringern", sagt Petrich. Die neuen Ökodesign-Regeln gelten in der EU ab dem 20. Juni 2025. "Mit der Verordnung wird die Reparierbarkeit von Smartphones verbessert und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen festgeschrieben", sagt Petrich. Hersteller müssen Reparaturinformationen sowie bestimmte Ersatzteile, wie beispielsweise Displays und Akkus, für einen Zeitraum von 7 Jahren bereitstellen. Zudem sollen die Produkte künftig so gestaltet werden, dass Komponenten leichter ausgetauscht werden können. Dies erleichtert die Reparatur und Wiederverwendung gebrauchter Geräte, fördert das Recycling und steigert die Ressourceneffizienz. Hersteller sind zudem verpflichtet, Software-Updates für mindestens 5 Jahre anzubieten, ohne dass diese die Leistung der Hardware beeinträchtigen. Petrich: "Die neuen Anforderungen decken den gesamten Produktlebenszyklus ab und führen zu langlebigeren Produkten, die besser auf Sekundärmarkten gehandelt werden können. Ein weiterer wichtiger Schritt raus aus der Wegwerfgesellschaft und rein in die Kreislaufwirtschaft."

Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative bundesweite Befragung des Marktforschungsunternehmens Ipsos GmbH im Auftrag des TÜV-Verbands. Für die Studie wurden 1.000 Personen ab 16 Jahren im August 2023 befragt.

Fragen: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, gebrauchte und generalüberholte (refurbished) IT-Geräte zu kaufen. Haben Sie in den vergangenen zwei Jahren ein IT-Gerät (Computer, Drucker o.ä.) oder ein Handy bzw. Smartphone gebraucht gekauft? (Mehrfachnennung möglich) | Sollten Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet werden, bereits bei der Entwicklung eines Produkts auf Klimaschutz, Umweltfreundlichkeit, Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit zu achten?

