International School of Management (ISM)

Erneut Spitzenposition im globalen MBA-Ranking für die ISM

Nur eine Handvoll der deutschen Wirtschaftshochschulen ist dabei

Dortmund/München/Berlin (ots)

Im diesjährigen weltweiten MBA-Hochschulranking erzielte die International School of Management (ISM) wiederholt eine Spitzenplatzierung. Der Master of Business Administration an den ISM-Standorten Dortmund, München und neuerdings auch Berlin kann sich weiterhin mit internationalen Anbietern auf den vordersten Rängen vergleichen.

Potenzielle MBA Studierende entscheiden sich dafür, weil sie sich dadurch in Bezug auf Know-how und professionelle Netzwerke signifikant besser aufstellen können. Zwar ist Deutschland derzeit von einem Fachkräftemangel betroffen. Doch zugleich findet seit einigen Monaten auch ein massiver Stellenabbau in großen Konzernen statt. Das wirft ein anderes Licht auf Zusatzqualifikationen. Laut ISM Wirtschaftsprofessorin Dr. Silke Finken ist der MBA-Abschluss auch deshalb ein Mehrwert, da er - fachliche Qualifikationen vorausgesetzt - den Weg zu herausragenden beruflichen Positionen deutlich verbessern kann.

Im diesjährigen MBA-Ranking führt das CEO Magazine zum zweiten Mal die ISM in der Spitzengruppe der weltweiten MBA-Anbieter auf. Die private Wirtschaftshochschule wird vor allem dafür ausgezeichnet, dass sie fachlich exzellente Lehrkräfte hat, mit langjährigen Berufserfahrungen in leitenden Positionen. Das Ranking lobt auch die internationale Zusammenstellung der Studiengruppen an der privaten Wirtschaftshochschule.

Das MBA-Programm der ISM gibt es seit rund zehn Jahren, zunächst als berufsbegleitendes Studium am Campus Dortmund, seit einigen Jahren auch als Vollzeitstudium am Campus München. Neu hinzugekommen ist nun auch ein Vollzeit-MBA am Campus Berlin.

Ein erweitertes MBA-Plus Programm ermöglicht, Kompetenzen je nach Vorlieben auszubauen, z. B. in Fachgebieten wie Nachhaltiges Management, Datenanalysen für internationale Wirtschaftsbereiche und Digitales Marketing Management.

Einzigartig bei der ISM sind die integrierten MBA-Auslandsmodule, mit Stationen in den USA, Indien und Südkorea (im berufsbegleitenden MBA) und Spanien (im MBA Vollzeitstudium). MBA-Studierende erhalten bei der ISM darüber hinaus ein studienbegleitendes Coaching. "Es unterstützt, berufliche Ziele zu definieren und zusätzliche Qualifikationen für Positionen in global agierenden Unternehmen zu entwickeln," betont ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.

Hintergrund:

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

Original-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell