viagogo: Fans aus 136 Ländern reisen zur Fußball-Europameisterschaft 2024 nach Deutschland

Fans aus 136 Ländern haben auf viagogo bereits Tickets für die UEFA EURO 2024 erworben.

Fans aus den USA kauften die meisten Tickets, dicht gefolgt von Fans aus Deutschland, Kanada, den Niederlanden und Mexiko.

Auf dem Ticketmarkt sind Spiele der Spanier stark nachgefragt.

Der Countdown läuft. Der führende Ticketmarktplatz viagogo teilt jetzt die spannendsten Zahlen und Fakten rund um die UEFA EURO 2024, die viel mehr ist als "nur" eine Europameisterschaft. Denn: Fans aus 136 Ländern haben bislang Tickets erworben und reisen zur EM. Bei 195 Ländern, die es überhaupt gibt, ist also fast die ganze Welt zu Gast in Deutschland.

Die Top 3 Spiele der EM 2024

Das beliebteste Spiel laut Umsatz aller Ticketverkäufe ist das Finale in Berlin, gefolgt vom Eröffnungsspiel. Überraschend: Beim drittbeliebtesten Spiel handelt es sich um das Match Türkei vs. Portugal in Dortmund.

Das begehrteste Spiel in München ist das Eröffnungsspiel, das die Nachfrage zu den anderen Münchner Spielen um 300 % übertrifft. Nach dem Eröffnungsspiel ist das Halbfinale das am stärksten nachgefragte Spiel in München. Am wenigsten nachgefragt wird das Spiel Dänemark vs. Serbien.

Das beliebteste Spiel der Deutschen ist das Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland in München. Hier ist die Ticketnachfrage fast doppelt so hoch wie für das unbeliebteste Spiel Deutschland vs. Ungarn. Laut Anzahl aller Ticketverkäufe ist das Spiel Spanien gegen Italien in Gelsenkirchen bei den EM-Fans am populärsten. Gefolgt von Spanien vs. Kroatien in Berlin und Italien gegen Albanien in Dortmund.

"Die absoluten Zahlen sprechen für sich: Das spanische Nationalteam zieht in diesem Jahr wohl die meisten Fans nach Deutschland - vor allem zum Top-Spiel gegen den amtierenden Europameister Italien", sagt Julian Dwenger, verantwortlich für Geschäftsentwicklung und Partnerschaften in der DACH-Region bei viagogo. "Wir bringen Fans aus aller Welt zu diesem Sportereignis der Extraklasse. Fans aus 136 Ländern sind bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland vertreten - das ist beeindruckend. Deutschland hat sich in diesem Jahr neben der Fußball-Europameisterschaft mit der Handball EHF EURO 2024 der Männer, dem EuroLeague Final Four, dem LaverCup und dem NFL Munich Game 2024 als wichtiger Austragungsort für große Sportveranstaltungen hervorgetan. Es ist großartig, dass Fans auf der ganzen Welt das auch so sehen."

Das sind die begehrtesten Spiele der Europameisterschaft basierend auf dem Umsatz aller Ticketverkäufe:

Finale der Europameisterschaft Deutschland vs. Schottland Türkei vs. Portugal Halbfinale der Europameisterschaft Spanien vs. Kroatien

Woher kommen die Fußball-Fans?

Am begehrtesten sind Tickets für die EM bei Fans aus den USA, dicht gefolgt von Fans aus Deutschland. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 landen Fans aus Kanada, den Niederlanden und Mexiko. Am beliebtesten sind die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, wie zu erwarten, bei den deutschen Fans. Diese werden allerdings dicht gefolgt von Fans aus den USA, der Schweiz, Kanada und Großbritannien. Die amerikanischen Fans sind am meisten am Finale und am Halbfinale interessiert, gefolgt vom Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland. Auch die Spiele der Italiener sind bei den amerikanischen Fans beliebt: Auf Platz vier und fünf landen die Partien Italien vs. Albanien und Spanien vs. Italien.

Wann haben Fans ihre Tickets gekauft?

Es lassen sich drei Spitzen in der Nachfrage erkennen: Fans waren stark an Tickets interessiert, nachdem die final teilnehmenden Mannschaften für das Turnier feststanden. Tausende von Fans haben sich nach der Enthüllung des deutschen EM-Trikots bei viagogo Tickets gesichert und nachdem das Kulturprogramm der Europameisterschaft verkündet wurde. Nach Ankündigung des offiziellen EM-Kaders gab es unerwarteterweise keine Verkaufsspitzen.

Fans, die noch auf der Suche nach Tickets für die Partien der Europameisterschaft 2024 sind, werden auf viagogo fündig. viagogo ist ein sicherer und regulierter Marktplatz, der Millionen von Verkäufern mit Fans verbindet, die große Live-Sport-, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen auf der ganzen Welt genießen möchten.

Über viagogo

viagogo ist der weltweit führende Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Tickets für Live-Veranstaltungen. Über viagogo international und StubHub, unsere Plattform in Nordamerika, erreichen wir Kunden in 195 Ländern in 33 Sprachen und 49 verfügbaren Währungen. Mit jährlich mehr als 300 Millionen verfügbaren Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt - von Sport bis Musik über Comedy bis Tanz zu Festivals bis Theater - bietet viagogo die sicherste und einfachste Möglichkeit, Tickets für die unvergesslichsten Veranstaltungen zu kaufen oder zu verkaufen.

