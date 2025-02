Laverana GmbH

Startschuss für das nächste E-Waste Race: Hannovers Schulen sammeln Elektroschrott

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Am 11. Februar 2025 gaben Schirmherr Oberbürgermeister Belit Onay, die Initiatoren "Das macht Schule" & die Laverana Thomas Haase Stiftung sowie Elpro Elektro den offiziellen Startschuss für das Hannoveraner E-Waste Race 2025. Die Auftaktveranstaltung fand in der IGS Linden statt. Vom 17. Februar bis zum 12. März 2025 werden Schülerinnen und Schüler aus neun Schulen in Hannover wieder ausgediente Elektrogeräte aus privaten Haushalten einsammeln. Seit März 2022 wird dieses Umweltbildungsprojekt, das ursprünglich aus den Niederlanden stammt, sehr erfolgreich in Niedersachsen umgesetzt. Dank der Laverana Thomas Haase Stiftung findet das Projekt seit 2023 zweimal jährlich im Hannoveraner Raum statt: im Frühjahr mit Schwerpunkt auf Hannover Stadt und im Winter auf die Region Hannover und Schaumburg. Die Gewinnerschule des Wettbewerbs erhält einen Schulausflug ins phaeno Wolfsburg, während die zweit- und drittplatzierten Schulen Geld für die Klassenkasse gewinnen.

Die Einwohner von Hannover sind aufgerufen, ihre Keller und Schränke zu durchforsten und Elektroschrott über die engagierten Schüler und Schülerinnen zu entsorgen. Bisher - seit 2022 - haben sich 50 Schulen an dem Projekt beteiligt. Schon 1.100 Schülerinnen und Schüler in sechs Rennen haben über 71.000 Elektroteile gesammelt. Dies hat nicht nur zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe beigetragen, sondern auch dazu geführt, dass noch funktionsfähige Geräte weiter verwendet werden. Jeder kann mitmachen und den Elektroschrott hier zur Abholung anzeigen: entweder unter https://ewasterace.de/ oder bei einer der teilnehmenden Schulen: Mira Lobe Schule, Gymnasium Tellkampfschule Hannover, IGS Linden, Helene Lange Schule, Wilhelm Raabe Schule, IGS Südstadt, Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule, Realschule Misburg, Ottfried-Preußler-Schule.

Hannover und die umliegende Region, einschließlich Schaumburg, setzen in Deutschland ein vorbildliches Zeichen im Umgang mit Elektroschrott. Ein Bericht der UNO aus dem Jahr 2024 hat die Dringlichkeit des Problems verdeutlicht: Elektroschrottberge wachsen rasant, und es wird bei weitem nicht so viel recycelt, wie es möglich wäre. Laut dem Global Waste Monitor 2024 wird prognostiziert, dass der Müllberg bis 2030 auf rund 82 Milliarden Kilogramm anwachsen könnte.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die EU im April 2024 das "Recht auf Reparatur" eingeführt, das erschwinglichere Reparaturen von Elektrogeräten fordert, die auch älter als zwei Jahre sind, wenn sie reparierbar sind und die Reparatur nicht teurer als ein Ersatzgerät ist. Dennoch bleibt das Problem der aktuellen Wegwerfgesellschaft bisher bestehen, dass ein Neukauf oft günstiger ist als eine Reparatur.

Viele Verbraucher sind sich zudem nicht der Pflicht des Handels bewusst, der Entsorgungsmöglichkeiten für kleine Elektrogeräte bereit stellen muss. In Deutschland liegt die Sammelquote für Elektroschrott nur bei 31,7%, weit entfernt von den geforderten 65%. Das E-Waste Race zielt darauf ab, diese Quote zu erhöhen und wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Gold und seltene Erden zu bewahren.

Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover: "Mit dem Projekt E-Waste-Race geht ein aufregender Wettbewerb in die nächste Runde. Er ist vor allem eine wichtige Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, sich aktiv für den Umweltschutz und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen einzusetzen. Ich möchte alle Beteiligten ermutigen, das Beste aus dieser Herausforderung zu machen, sich gegenseitig zu inspirieren und vor allem Spaß daran zu haben, gemeinsam einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Herzlichen Dank sage ich allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben"

Sabine Kästner von der Laverana Thomas Haase Stiftung betont: "Bereits zum sechsten Mal starten wir das E-Waste Race und sind begeistert vom anhaltenden Zuspruch. Dieses Umweltprojekt erweitert das Schulprogramm, fördert Teamgeist und Projektarbeit und zeigt, dass man gemeinsam etwas für eine bessere Zukunft erreichen kann. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Umweltakteuren und entwickeln kreative Ideen, um möglichst viele Elektroteile zu sammeln. Wir wünschen den neun Schulen viel Spaß bei dem Projekt, viel Erfolg und danken allen Unterstützern."

Dr. Heiko Martens, Geschäftsführer der ELPRO Elektronik Recycling GmbH: "Wir freuen uns, dass wir als ELPRO erneut als Recyclingpartner das School-Race in Hannover begleiten können und erwarten einen spannenden Wettbewerb mit vielen, engagierten Schülerinnen und Schülern."

Tobias Langer, Schulleiter der IGS Linden: "Die IGS Linden nimmt bereits zum dritten Mal am E-Waste-Race teil und hat die Teilnahme im Jg. 7 fest etabliert. Wir wollen möglichst viel Elektroschrott dem Recycling zuführen und freuen uns, wenn wir dazu beitragen können etwas weniger Ressourcen zu verbrauchen."

Die Mission von Das macht Schule ist, Lehrkräften die Umsetzung praxisnaher Projekte zu erleichtern, die Selbstwirksamkeit, Lebenskompetenzen und Nachhaltigkeitsbewusstsein fördern. Die außerschulischen Projekte tragen dazu bei, Lücken im Bildungssystem zu schließen und fördern nachhaltiges Handeln sowie soziales Engagement und wirken weit über die Schule hinaus. Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.

Das E-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos (Gründer Race Against Waste) ins Leben gerufen, ist vielfach ausgezeichnet und international schon an über 2.000 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten. Mehr: www.das-macht-schule.net/e-waste-race.

Die Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens. Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.

Original-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuell