Zweites E-Waste Race in Hannover gestartet

Lavera Thomas Haase Stiftung und Das macht Schule engagieren sich erneut gemeinsam mit Schülern für nachhaltige Entsorgung von E-Schrott

Die gemeinnützige Organisation "Das macht Schule" und die "Lavera Thomas Haase Stiftung" laden auch in diesem Jahr Hannovers Schulen zu dem Wettbewerb "E-Waste-Race" ein. Schüler und Schülerinnen werden einen Monat lang so viel Elektroschrott wie möglich aus privaten Haushalten einsammeln. Die Siegerschule erhält einen Schulausflug in das Umweltzentrum Universum nach Bremen. Den Startschuss für die Umweltaktion gaben am 23. Februar in den Leinetalschulen in Hannover Schüler und Organisatoren des E-Waste-Race unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Belit Onay sowie von Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg.

Im vergangenen Jahr haben Das macht Schule und die Lavera Thomas Haase Stiftung das aus den Niederlanden stammende Umweltprojekt "E-Waste-Race" in Niedersachsen eingeführt.

Das Schulprojekt zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Kreislaufwirtschaft und den Schutz der Umwelt zu fördern sowie in privaten Haushalten eine Verhaltensänderung zu erreichen.

In Doppelstunden wird den Schülern und Schülerinnen erklärt, wie wichtig es ist, Elektroschrott fachgerecht zu entsorgen und wertvolle Rohstoffe wiederzuverwerten anstatt sie auf Mülldeponien zu entsorgen oder zu verbrennen. Für die Sammelaktion bildet jede Schule eine Arbeitsgruppe mit maximal 20 Schülern und Schülerinnen, die einen Monat lang aus privaten Haushalten Elektroschrott einsammeln. Dieser wird mit einem Punktesystem bewertet, ebenso wie selbst initiierte Öffentlichkeitsarbeit.

Das große Interesse der Schulen und die beachtlichen Ergebnisse der Elektroschrott-Sammelaktion aus dem Vorjahr sind für Das macht Schule und die Lavera Thomas Haase Stiftung ein wichtiger Grund, das Projekt zum zweiten Mal in Hannover anzubieten. Denn insgesamt 12.457 ausgediente Elektroteile konnten 2022 zusammengetragen und am Ende des Projektes an die Firma Remondis Elektrorecycling zur fachgerechten Entsorgung und Wiederverwertung übergeben werden. Damit gingen wertvolle Ressourcen von über 5.700 Kabeln, 800 Telefonen, 460 Monitoren und Computern sowie fast 5.400 weiteren Geräten wie Bügeleisen, Toastern oder Elektrozahnbürsten nicht verloren.

Dieses Ergebnis wollen die 10 teilnehmenden Schulen des E-Waste-Race 2023 möglichst übertreffen. Startschuss für das 2. Umweltrennen gaben Bürgermeisterin Monica Plate, Sanja Wöhrl von Das macht Schule sowie Prof. Hans Fleisch, Vorsitzender der Lavera Thomas Haase Stiftung zusammen mit den jungen Umweltakteuren.

Prof. Hans Fleisch: "Wir freuen uns, dass wir das E-Waste-Race zum zweiten Mal in Hannover durchführen können und damit jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich interaktiv zu engagieren. Das Projekt verbindet Spaß mit Umweltschutzmaßnahmen. Schüler und Schülerinnen erfahren in dem Projekt, wie leicht sich durch Engagement und das eigene Vorbildverhalten nachhaltige Erfolge erzielen lassen und wie sie durch Medienarbeit und persönliche Ansprache viele tausend Menschen erreichen können."

