Test: Touristikprodukte des Jahres 2021

Innovationen aus der Touristikbranche - Auszeichnung von neun Produktneuheiten

Kaum ein Wirtschaftszweig ist stärker von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen als die Touristikbranche. Etliche Unternehmen reagieren aber kreativ auf die veränderte Lage und launchen interessante, teils maßgeschneiderte Produkte. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat aktuelle Produktnovitäten der Branche ausgewertet und zeichnet die besten Innovationen aus.

Innovation und Nutzen im Fokus

Das DISQ analysierte die eingereichten Produkte von über 500 einbezogenen Unternehmen aus der Touristikbranche. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Januar 2020 bis Dezember 2021 auf dem deutschen Markt eingeführt bzw. optimiert wurden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovation sowie Nutzen. Die Bewertung führte das DISQ gemeinsam mit einem Experten des Deutschen Reiseverbandes e. V. (DRV) durch.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist die Sehnsucht nach Reisen groß und das Erholungspotenzial der Touristikbranche wird nach der Krise entsprechend groß sein. Neue Produkte am Markt belegen, dass die Branche agil ist."

"Trotz der angespannten Branchenlage reichten zahlreiche Unternehmen kreative Lösungen ein. Es wurden neun Produktneuheiten ausgezeichnet, die in puncto Innovationskraft und Nutzen besonders überzeugen konnten", so Torsten Schäfer (Deutscher Reiseverband).

Die ausgezeichneten Produkte

Advigon: "Advigon Versicherung"

Anex Tour Deutschland: "Fair Tarif"

Berge & Meer Touristik: "Berge & Meer Privatrundreisen"

Costa Crociere: "4GOODFOOD"

DERPART Reisevertrieb: "DTS Mobility Manager" (App)

Eberhardt TRAVEL: "Live kommentierte virtuelle Erlebnisreisen mit Genießerpaket"

Frosch Sportreisen: "Trekking im Zagoria Tal mit Aufenthalt im Frosch Sportclub"

HolidayCheck Reisen / HC Touristik: "HolidayCheck Flex"

Schmetterling Reisebüro: "Campercruise.de"

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

