Test: Versicherungsprodukte des Jahres 2021

Innovationen aus der Versicherungsbranche - Auszeichnung von 23 Produktneuheiten

Dass eine Corona-Reiseschutzversicherung zu den Neuheiten auf dem Versicherungsmarkt zählt, verwundert kaum. Doch die Bandbreite an interessanten Produkten ist beachtlich. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat aktuelle Produktnovitäten der Branche ausgewertet und zeichnet die besten Innovationen aus.

Innovation und Nutzen im Fokus

Das DISQ analysierte dabei die eingereichten Produkte von 161 einbezogenen Versicherungsunternehmen. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Januar 2020 bis Dezember 2021 auf dem deutschen Markt eingeführt bzw. optimiert wurden/werden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovationswert sowie Nutzen des Produkts. Die Bewertung führte das DISQ in Kooperation mit unabhängigen Brancheninsidern der Bernhard Assekuranzmakler (bernhard-assekuranz.com) durch.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Versicherungsbranche mit ihrer vielfältigen und komplexen Produktwelt schwer zu erfassen. Welche Produkte von hohem Nutzen neu am Markt sind, zeigt das DISQ und sorgt so ein Stück weit für Transparenz."

"Von den eingereichten Produkten wurden 23 Neuheiten ausgezeichnet, die sich sowohl hinsichtlich ihrer Innovationskraft als auch ihrem Nutzen von der Konkurrenz abheben und überzeugen konnten", so Thorsten M. Kuhr (Bernhard Assekuranzmakler).

Die ausgezeichneten Produkte

Alte Leipziger: Wohngebäudeversicherung

ARAG: Aktiv-Rechtsschutz für Privatpersonen + Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige + Top-Schutzbrief

BGV: BGV Family

Canada Life: Schwere Krankheiten Vorsorge"

ERGO: Unfallversicherung, Assistenzleistungen, Bausteine "Unfall-Hilfe / Unfall-Hilfe Plus" + "Business-Hilfe" mit optionalem "Business-Tagegeld

GVO Versicherung: Tierhalterhaftpflichtversicherung für exotische Tiere + Fahrrad/ E-Bike-Vollkaskoversicherung TOP-VIT PlusN

Hallesche Krankenversicherung: FEELcare + Tarif Krankengeld.plus

Hanse-Merkur Reiseversicherung: Corona-Reiseschutz

Helvetia Versicherungen: Helvetia eCar

Hiscox: Shops by Hiscox + Security Incident Response (SIR)

Interrisk: Unfallpflegerente

Nürnberger Lebensversicherung: Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung4Future in den Tarifausprägungen Komfort

Ottonova Krankenversicherung: Produktlinie White-Label-Krankenversicherungstarife

Pangaea Life: Pangaea Life Basis-Rente

Roland Rechtsschutz: Vermögensschaden-Rechtsschutz für Unternehmen

Signal Iduna: Fahrradversicherung

VHV: Unfallversicherung KLASSIK-GARANT 2021 mit Baustein EXKLUSIV

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.

