Einkaufen rund um die Uhr ohne Beschränkung und mit bequemer Lieferung - viele Online-Shops haben in Lockdown-Zeiten einen starken Umsatzzuwachs verbuchen können. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Anbieter aktuell top sind. Auf der Basis von über 63.500 Kundenstimmen werden heute die besten Online-Shops in 80 Kategorien ausgezeichnet (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 23. September 2021, 19:30 Uhr).

Zu den Preisträgern 2021 zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, beispielsweise Lidl.de, Zalando, Hello Fresh, Medion.com, Hoeffner.de, Hellweg.de, Sport-Tiedje.de, Ahrens + Sieberz und Druckerzubehoer.de.

"Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich seit Pandemie-Beginn zwangsläufig stark geändert. Online-Shopping genießt eine immer breitere Akzeptanz, was sich auch in der Befragung in einer fulminanten Beteiligung niederschlägt. Der Award als Gesamtergebnis sorgt für Transparenz und bietet eine gute Orientierungshilfe", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, bilanziert: "Die Kundenzufriedenheit ist in allen E-Commerce-Segmenten stark ausgeprägt, wofür insbesondere die Qualität der Internetauftritte sowie die Bestell- und Zahlungsbedingungen sorgen. Generell kritischer sehen die Verbraucher das Preis-Leistungs-Verhältnis - gut jeder fünfte Kunde gibt zu diesem Aspekt keine positive Bewertung ab."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechs elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden diese anhand von über 50 Aspekten, zum Beispiel Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowie Schnelligkeit des Versands und Retouren-Abwicklung. Darüber hinaus gaben die Verbraucher ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Online-Shops ab. Es gingen 63.528 Kundenmeinungen ein. Bewertet wurden 886 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten jene 696 Anbieter, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen wurden pro Kategorie bis zu drei Online-Shops ausgezeichnet.

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle:

Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Preisträger Deutschlands Beste Online-Shops 2021

(Kategorie/Preisträger alphabetisch sortiert)

Generalisten

Generalisten (mit Filialnetz)

Galeria.de, Lidl.de, Tchibo.de

Generalisten (ohne Filialnetz)

Amazon, HSE24, Otto.de

Haus & Garten

Badausstattung

Emero, Megabad.com, Reuter.de

Bauen & Heimwerken (mit Filialnetz)

Hagebau.de, Hellweg.de, Hornbach.de

Bauen & Heimwerken (ohne Filialnetz)

Contorion, Meinhausshop.de, Werkzeugstore24

Bilderrahmen

Allesrahmen.de, Bilderrahmen-kaufen.de, Bilderrahmenwerk.de

Blumen-Abo

Bloom & Wild, Bloomon, Bloomy Days

Fliesen

Fliesendiscount.de, Fliesenmax.de, Fliesenrabatte.de

Garten

Baldur-Garten, Dehner.de, Meingartencenter24.de

Gartenhäuser

Gartenhaus-Gmbh.de, Mein-Gartenshop24, Mygardenhome.de

Gartenzäune

Zaun24.de, Zaundirekt.de, Zaunfuchs.de

Geländer

Hörr, Huero, Metallbau-Onlineshop.de

Glasprodukte nach Maß

Glas Star, Glasprofi24, Glass-point.com

Jalousien & Plissees

Jalousiescout, Plissee-Experte.de, Sunlux24

Kamin & Ofen

Hark, Kamdi24, Ofen.de

Kindermöbel

Comfort Baby, Kidswoodlove.de, Skandic

Lampen & Beleuchtung

Click-Licht.de, Lampenwelt, Light11.de

Maßmöbel

Deinschrank.de, Form.bar, Meine-Moebelmanufaktur.de

Pflanzen

Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Lubera

Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen

Betten.de, Matratzen-Concord.de, Schlafwelt.de

Sonnensegel & Markisen

Sonnenmax, Sonnensegel-Pina.de, Sowero.de

Wand & Boden

Betterwalls, Billigerluxus.de, Planeo

Wohnen (mit Filialnetz)

Hoeffner.de, Ikea.com, Ostermann.de

Wohnen (ohne Filialnetz)

Home24.de, Inhofer.de, Wayfair

Technik

Druckerzubehör

Druckerpatronen.de, Druckerzubehoer.de, HD Toner

Elektronik (mit Filialnetz)

Conrad.de, Mediamarkt.de, Saturn.de

Elektronik (ohne Filialnetz)

Alternate, Digitalo, Notebooksbilliger.de

Elektronikhersteller

Acer, Medion.com, Samsung

Games (PC & Konsole)

Computeruniverse, Konsolenkost, Ubisoft Store

Handyzubehör

Arktis.de, Dein Design, Handyhuellen.de

Heiztechnik & Haustechnik

Heima24, Heizungsdiscount24.de, Unidomo

Kfz-Zubehör

Kfzteile24.de, Motointegrator, Reifen.com

Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino

Visunext/Beamershop24, Hifi-Regler, Justhifi

Sicherheitstechnik

Endlich-sicher.de, Sicher24, Wagner-Sicherheit.de

Smart Home

Gigaset Smart Home, Somfy, Telekom Magenta Smart Home

Mode & Accessoires

Beauty

Asambeauty, Flaconi.de, Parfumdreams

Brillen & Kontaktlinsen

Eyesandmore.de, Fielmann.de, My-Spexx

Fashion (mit Filialnetz)

Ernstings-family.de, H&M Online-Shop, s.Oliver Online-Shop

Fashion (ohne Filialnetz)

About You, Happy Size, Zalando

Haarpflege

Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hairshop-pro.de

Hemden

Eterna.de, Excellent Hemd, Vanlaack.com

Herrenpflege & -rasur

Brooklyn Soap Company, Heldenlounge, Sober Berlin

Kosmetikmarken

Lush.com, Rituals.com, Yves-Rocher.de

Schuhmode

Deichmann.com, Mirapodo, Reno.de

Kochen & Genießen

Barbecue & Grill

Grillstar.de, Rösle, Santosgrills.de

E-Zigaretten

Besserdampfen.de, Intaste.de, Rauchershop.eu

Feinkost

Foodist, Lieferello, Paul Schrader

Gewürze

Ankerkraut, Just Spices, Ostmann

Kaffee & Espresso

Coffee Circle, Frogcoffee, Roast Market

Koch- & Dinnerboxen

Dinnery, Hello Fresh, Marley Spoon

Lebensmittel

Amazon Fresh, Edeka24, Mytime.de

Pod-Systeme

Blu (myblu), Innocigs.com, Vuse

Spirituosen

Urban Drinks, Weisshaus.de, Whiskyworld.de

Tabakwaren

Online-Tabak-Shop, Tabak Börse24, Tabakstore

Tee & Zubehör

Teaworld, Teegschwendner.de, Teepalast.de

Wein

Belvini, Jacques.de, Vinos.de

Zigarren

Cigarworld, Noblego.de, Zigarre.de

Zubehör Kochen & Speisen

Kochen macht Spaß, Kochform, Tischwelt

Freizeit

Büro & Basteln

Böttcher AG, Buttinette.de, Staples/OfficeCentre.de

Einladungen & Grußkarten

Carinokarten, Kartenmacherei, Sendmoments

Fotoanbieter (mit Filialnetz)

Cewe.de, Lidl-Fotos.de, Whitewall.com

Fotoanbieter (ohne Filialnetz)

Photobox, Pixum, PosterXXL.de

Gesundheitsprodukte

Aktivshop, Aktivwelt, Medisana

Münzen & Edelmetalle

Degussa-Goldhandel.de, Heubach-Edelmetalle.de, Reppa.de

Tickets

Adticket, Eventim, Ticketmaster

Sport & Hobbys

Campingzubehör

Camping Wagner, Fritz-Berger.de, Natureon

Darts

Dartshop.de, Dartshopper.de, Mcdart.de

E-Bike Spezialisten

E-bikes4you.com, Elektrofahrrad24.de, Leon Cycle

Elektroroller & Scooter

Nova Motors, SXT Scooters, Unu

Fahrräder & Fahrradzubehör

Bike-Mailorder, Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de

Golf

All4golf.de, Golf24.de, Golfino.com

Hundebedarf

Alsa-Hundewelt.de, Hundeshop.de, Schecker.de

Jagd

DJV-Shop.de, Frankonia.de, Pareyshop

Lastenrad Spezialisten

E-Lastenrad.de, Greenbike-Shop.de, Larryvsharry.de

Lauf-Sport

Bunert.de, Jogging-Point, Lauf-Bar.de

Skisport

Ski-Outdoor-Shop.de, Sport-Conrad.com, Xspo.de

Sportgeräte

Hammer.de, Sport-Tec, Sport-Tiedje.de

Stoffe & Nähen

Der Buntspecht, Prym, Stoffkontor.eu

Surfen

Online-Surfshop.de, Surfdome, Surfer-World.com

Yacht & Boot

Awn.de, Boatoon

