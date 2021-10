Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Fairness-Preis 2021

Votum aus über 63.500 Kundenmeinungen kürt Deutschlands fairste Unternehmen - Preisträger in 61 Kategorien



Die Kundschaft ernst nehmen, Versprechen halten, offen auftreten und verlässlich sein - dies sind nur einige Attribute, die aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher ein faires Unternehmen kennzeichnen. Über 63.500 Kundenstimmen haben im Rahmen einer großen Befragung entschieden, wer aktuell in puncto Fairness führend ist. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute Unternehmen in 61 Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis 2021 aus (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 21.10.2021, 19:30 Uhr).

Prämiert werden in diesem Jahr beispielsweise Asus (Computer-Hersteller), Interhyp (Finanzberatung), Injoy (Fitness-Studios), 123energie (Stromanbieter überregional), SBK Siemens-Betriebskrankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Studioline (Fotostudios), Hellweg (Baumärkte) und Telekom Magenta TV (Premium TV-Anbieter). "Allen Preisträgern ist gemein, dass sie mit ihrem von Fairness geprägten Verhalten Maßstäbe setzen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

"Faire Unternehmen sind solche, bei denen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher gut aufgehoben fühlen. Und niemand kann dies besser beurteilen als jene, die über eigene Erfahrungen im Kontakt mit dem Unternehmen verfügen. Der Deutsche Fairness-Preis liefert praktische Entscheidungshilfen und ist somit eine Auszeichnung vom Verbraucher für den Verbraucher", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Operationalisiert wurden diese anhand zahlreicher Aspekte, zum Beispiel Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Darüber hinaus gaben die Verbraucher ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Unternehmens ab. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 63.513 Kundenmeinungen ein. Bewertungen erhielten 834 Unter-nehmen; in die Einzelauswertung gelangten jene 666 Anbieter, die mindestens 80 Kundenmeinungen erreichten.

PREISTRÄGER DEUTSCHER FAIRNESS-PREIS 2021

(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Sortierung)

Antivirus-Software-Anbieter: Avast; Kaspersky; McAfee

Autobanken: Opel Bank; Peugeot Bank (PSA Bank Deutschland); Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services)

Autoglaswerkstätten: Carglass; Junited Autoglas

Autohändler: Ahg; Graf Hardenberg; Scherer

Autowaschanlagen: Best Carwash; Clean Car; Mr. Wash

Baufinanzierung Filialbanken: BBBank; Commerzbank; Sparda-Bank West

Baumärkte: Globus Baumarkt; Hellweg; Toom

Bausparkassen: Alte Leipziger Bauspar; Bausparkasse Mainz; Debeka Bausparkasse

Beauty-Eigenmarken: Rituals; Yves Rocher

Betten & Matratzen: Betten-ABC; Schlaraffia; Tempur

Computer-Hersteller: Asus; Dell; Medion

Direktversicherer: Friday; HUK24; R+V24

ETF-Anbieter: BNP Paribas; iShares; Xtrackers

Fahrrad-Hersteller: Canyon; Cube; Diamant

Finanzberatung: Dr. Klein; Interhyp; Swiss Life Select

Fitness-Studios: Bodystreet; Injoy; McFit

Fondsgesellschaften: Allianz Global Investors; Deka Investments; Union Investment

Fotostudios: Sceneline; Studioline

Gartenmärkte: Dehner Gartencenter; Grün erleben; Pflanzen Kölle

Gasanbieter regional: EMB; Enso; ESB Energie Südbayern

Gasanbieter überregional: 123energie; DEW21; Gasag

Gesetzliche Krankenversicherer: AOK Plus; SBK Siemens-Betriebskrankenkasse; Viactiv Krankenkasse

Giro- und Jugendkonten: DKB Deutsche Kreditbank; GLS Bank; Hypovereinsbank

Handy-/Elektronikversicherungen: Friendsurance; Hepster; Wertgarantie

Haushaltsgeräte: Bosch; Miele; Severin

Internetanbieter: 1&1; Easybell; EWE

Juweliere: 123gold; Christ; Fossil

Kaffeevollautomaten: Bosch; Krups; Melitta

Kfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Ford; Vertragswerkstatt Hyundai; Vertragswerkstatt Opel

Kfz-Werkstätten (freie): 1a Autoservice; Bosch Car Service; Vergölst

Kinderwagen & Zubehör: Chicco; Maxi-Cosi; Quinny

Koffer/Reisegepäck: Hauptstadtkoffer; Samsonite; Titan

Kreditkarten (Emittenten): American Express; Barclays; DKB Deutsche Kreditbank

Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): 1AVista; Nicko Cruises; Phoenix Flussreisen

Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises; Hapag-Lloyd Cruises; MSC Cruises

Kundenkreditkarten: Ikea Kreditkarte; Payback Visa Karte; Tchibocard Plus

Mobilfunkanbieter: Aldi Talk; Congstar; Tchibo mobil

Online-Apotheken: Doc Morris; Medikamente-per-Klick.de; Medpex

Online-Autoankauf: Citroen Ankaufservice; Mobile.de; Renault Ankaufservice

Online-Blumenversandhändler: Blume2000.de; Flora Prima; Valentins

Online-Broker (Spezialisten): Captrader; Smartbroker; Trade Republic

Online-Druckereien: Cewe.de; Flyeralarm; Wir-machen-Druck.de

Personaldienstleister: Dekra Arbeit; Manpowergroup; ZAG

Premium TV-Anbieter: Pÿur Fernsehen; Telekom Magenta TV; Waipu.tv

Privatbanken: Berenberg; Donner & Reuschel; HSBC Trinkaus & Burkhardt

Private Krankenversicherer: Allianz; Debeka; SDK

Rechtsschutzversicherungen (Spezialisten): Advocard; Deurag; KS/Auxilia

Schuhmarken: Ecco; Geox; Timberland

Schulranzen & Zubehör: Ergobag; Sammies by Samsonite; Scout

Smartphone-Werkstätten: Handyreparatur123; Phone Service Center; Samsung Reparaturservice

Sparkassen: Die Sparkasse Bremen; Sparkasse Köln Bonn; Stadtsparkasse München

Sport-Flatrate-Anbieter: Hansefit; Sportnavi.de; Urban Sports Club

Stromanbieter regional: Drewag; ESB Energie Südbayern; Infrafürth

Stromanbieter überregional: 123energie; E wie einfach; Lekker Energie

Tankstellenshops: Esso; Jet; Star

Unterhaltungselektronik: Medion; Panasonic; Samsung

Versicherer mit Vermittlernetz: ADAC; Debeka; SV Sparkassenversicherung

Videokonferenzsysteme Anbieter: Avaya; Cisco; Lifesize

Volks- und Raiffeisenbanken: BBBank; Sparda-Bank Hamburg; Sparda-Bank West

Wäsche & Strümpfe: Hudson; Mey; Schiesser

Wohnmobile/Wohnwagen: Dethleffs; Hymer; Weinsberg

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell