Deutscher Exzellenz-Preis 2022

Auszeichnung für digitale Exzellenz - Renommierter Award in vierter Auflage - 30 Preisträger in sieben Kategorien

Hamburg/Köln (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und das DUP UNTERNEHMER-Magazin zeichnen heute herausragende innovative Lösungen und Leistungen mit dem Deutschen Exzellenz-Preis 2022 aus. Die Auszeichnung wird zum vierten Mal vergeben; die Preisträger wurden von einer hochkarätig besetzten Jury gekürt (Veröffentlichungshinweise: www.deutscherexzellenzpreis.de, www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 6-2021, ab 10.12.2021 im Zeitschriftenhandel).

Digital, innovativ, kreativ - nach einem Jahr pandemiebedingten Aussetzens haben die Initiatoren wieder Ideen und Projekte gesucht, die als Treiber des Neustarts in der Wirtschaft wirken können. 80 Unternehmen und Initiativen, darunter 27 Start-ups, sind diesem Aufruf gefolgt und haben den Bewerbungsprozess durchlaufen. Am Ende der detaillierten Prüfungen und Bewertungen seitens der Jury stehen 30 Preisträger fest.

Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D. und Schirmfrau des Awards: "Die digitale und die nachhaltige Transformation sind die großen Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt, dass Start-ups, KMU und Großunternehmen die Chancen dieses Umbruchs nutzen müssen und werden." Zypries betont zudem: "Schon heute wird in unserem Land Hervorragendes geleistet. Oft bleibt es jedoch im Verborgenen. Der Deutsche Exzellenz-Preis gibt hervorragenden Leistungen eine Bühne."

Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft

Brigitte Zypries ist auch Teil der Jury des Deutschen Exzellenz-Preises mit 18 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Neben ihr haben sich die Wirtschaftsprofessoren Dr. Thomas Liebetruth und Dr. Michel Clement wie auch Digitalisierungsexpertinnen und -experten Anna Kaiser, Stephanie Renda, Antje Leminsky, Dr. Birte Gall und Christophe Hocquet mit den Bewerbungen beschäftigt. Ebenso haben Karolina Decker, Hanna Bachmann und Dr. Sebastian Schäfer ihr Start-up- und Technologie-Know-how einfließen lassen. Transformation im Mittelstand ist das Thema von Jan Rodig, IT und Strategie das von Markus Reithwiesner. Die Sicht der Großunternehmen haben Multi-Aufsichtsrätin Magret Suckale, Bahn-Vorständin Dr. Sigrid Evelyn Nikutta und Lufthansa-Innovationsexperte Dr. Oliver Reichel-Busch eingebracht. Und Thomas de Buhr steht als DACH-Chef bei DAZN für Kommunikationsexpertise. Die Einreichungen wurden von der Jury kritisch analysiert. In Kategorien wie "Strategie, Transformation und New Work" fiel das Fazit aber durchaus positiv aus: "Die Qualität der Bewerbungen war erfreulich", so Zukunftsforscher und Jurymitglied Peter Wippermann.

PREISTRÄGER DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2022

(Preisträger alphabetisch)

Kategorie Software, Apps & Customer Experience B2C / B2E

Nect - Nect ID, Pfalzwerke - EnerCloud, SHARE NOW - App für nachhaltige Mobilität

Kategorie Software, Apps & Customer Experience B2B

Cosuno Ventures, neuroflash (Start-up), VESTIGAS (Start-up)

Kategorie E-Health

Dermanostic (Start-up) - eHealth-Startup "Hautarzt per App", DIPAT Die Patientenverfügung - Digitale Patientenverfügung, m.Doc - Louisa

Kategorie Strategie, Transformation & New Work

ACI Diversity Consulting, Deutsche Bahn - Führungssparring, ERGO Group - nexvoice: Vom Dienstleistungsenabler zum Techanbieter, ESG Portfolio Management (Start-up) - Wir fordern und fördern die Transition, ISOGON Fenstersysteme - Förderung & Unterstützung von Mitarbeitern, MEWA Textil-Management - Digitale Transformation, modility (Start-up) - Intelligentes Buchungs- und Vermittlungsportal, Samsung Electronics - Solve for Tomorrow: 5G for Society, Warehousing1 (Start-up) - Fulfillment, ganz einfach und für alle

Kategorie Nachhaltigkeit & Engagement

Artikel 1 Initiative für Menschenwürde e.V. - Die digitale Demokratie-Plattform, buhl-paperform - BucPac: Nachhaltigkeit im Onlineversand von Eimern, DeepGreen Funding (Start-up) - Mauritius Health & Care Campus Steinfurt, MaBe faktur (Start-up) - Windlichter aus Einwegflaschen

Kategorie Re-, Upskilling & Recruiting

BV Bestseller Verlag - Vertriebsoffensive Digital, Pink University - E-Learnings für den internationalen Markt, Superheldin (Start-up), WTT CampusONE - Cybersecurity: Das interaktive Trainingsbundle

Kategorie Produkt- und Serviceinnovationen

Carl Beutlhauser Baumaschinen (Start-up) - OneStop Pro, moinflat (Start-up) - Flex-Kauf, REGONOVA BusinessBike - Das einzige Echtzeit-Portal am Fahrrad-Leasing-Markt, Studicon Consulting (Start-up) - Die Arbeitswelt von morgen erschaffen

