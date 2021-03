Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutschlands beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2021

Verbraucher-Award mit Fokus Wohnen, Haus und Garten - Preisträger in 45 "Life & Living"-Kategorien

Köln/Hamburg (ots)

Rückzugsort und inzwischen, dank Home-Office, nicht selten auch Zentrum des Berufsalltags - das eigene Zuhause bestimmt das Leben der Menschen. Doch wie sieht das häusliche Umfeld aus? Welche Unternehmen und Marken erfüllen hier die Ansprüche und Erwartungen? Welche Produkte und Dienstleistungen sorgen für die größte Zufriedenheit? Welche Anbieter aktuell am beliebtesten sind, hat eine große Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) geklärt. Heute zeichnen der Nachrichtensender ntv und das DISQ die Preisträger des Life & Living-Awards 2021 aus (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Kundinnen und Kunden bewerteten insgesamt 581 Marken und Unternehmen in 45 Branchen rund um das Thema Haus und Garten; die Besten sind "Deutschlands Beliebteste Anbieter" und sichern sich den "Life & Living Award". Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Aus Verbrauchersicht ist die große Mehrheit der entsprechenden Branchen insgesamt gut aufgestellt. Dabei zeigen sich mehr als 82 Prozent der Befragten mit den bewerteten Unternehmen beziehungsweise Marken zufrieden. Dass sich zudem rund 89 Prozent in Zukunft erneut für den Anbieter oder die jeweilige Marke entscheiden würden, spricht für eine erstaunlich hohe Kundenbindung."

"Durch Corona hat fast zwangsläufig eine Rückbesinnung auf das heimische Umfeld stattgefunden. Der Bedeutungsgewinn des eigenen Zuhauses spiegelt sich in diesem Award wider. Ausgezeichnet werden jene Marken und Unternehmen, die in diesem Spektrum für Zufriedenheit sorgen und das größte Vertrauen genießen", so Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel äußerten sich rund 40.000 Kunden zu drei wesentlichen Faktoren. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Image, Angebotsspektrum, Verpackung, Kundenservice und Qualität des Produkts oder der Dienstleistung bildet. Darüber hinaus flossen die Wiederwahlabsicht sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. In der finalen Auswertung wurden 404 Unternehmen bzw. Marken berücksichtigt, welche jeweils 80 Kundenstimmen erreichten.

Preisträger Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2021

BAUEN & AUSBAUEN

Carports: Brüning-Carport; Deutsche Carportfabrik; Premium Carportwerk

Fenster & Türen: Porta Fenster; Schüco; Weru

Fertiggaragen: Pfaff Fertiggaragen; Rekers; Zapf Die Garage

Fertighausanbieter: Bien-Zenker; Finger Haus; Streif Haus

Fertigkeller: Glatthaar Fertigkeller; Knecht; Südwest-Keller

Garagentore & Haustüren: Biffar; Hörmann; Novoferm

Geländer: Geländerladen.de; Luxholm; Q-railing

Massivhausbau: Arge-Haus; Helma; Town & Country Haus

Sonnenschutzsysteme: Jarolift; Markilux; Weinor

Treppen: Fuchs-Treppen; Kenngott-Treppen; Siller Treppen

Wintergärten & Terrassendächer: Masson; Schüco; Solarlux

WAND & BODEN

Bodenbeläge Fliese: Klingenberg; Steuler-Fliesen; Villeroy & Boch

Bodenbeläge Holz: Kährs; Meister; Parador

Bodenbeläge Textil: Infloor; Tretford Teppich; Vorwerk Flooring

Farben: Alpina Farben; Brillux; Dulux

Tapeten: Erfurt & Sohn; Marburg; Rasch

TECHNIK

Empfangstechnik: Hama; Technisat; Telestar

Gebäudesicherheit: Abus; ELV Elektronik; Somfy

Haushaltsroboter: Dyson; iRobot; Vorwerk

Heiztechnik & Wärmepumpe: Bosch Thermotechnik; Stiebel Eltron; Viessmann

Lüftung Spezialisten: Get Air; Maico

Rauchmelder: Ei Electronics; Hekatron; Jalo

Smart-Home-Heizung: Eve Thermo; Heatapp!; Tado

Smart-Home-Systeme: Bosch Smart Home; Gigaset (Smart Home); Somfy

Solartechnik: IBC Solar; Q Cells; Solarwatt

WOHNEN & EINRICHTEN

Badmöbel: Burgbad; Marlin; Pelipal

Kindermöbel: Paidi; Roba; Schardt

Küchenmöbel: Bulthaup; Nolte Küchen; Poggenpohl

Lampen & Beleuchtung: Lampenwelt; Paulmann; Steinel

Möbelhersteller: Hülsta; Mondo; Musterring

Polstermöbel: Rolf Benz; Stressless; W. Schillig

Porzellanwaren: Dibbern; Rosenthal; Villeroy & Boch

Raumtextilien: Ado Goldkante; Jab Anstoetz; Saum & Viebahn

Textilien Bad & Bett: Cawö; Irisette; Möve

GARTEN

Gartenhäuser & Pavillons: Butenas; Hansagarten24; Weka

Gartenmöbel: Fischer Möbel; Kettler Home & Garden; Siena Garden

Gartenroboter: Gardena; Husqvarna; Robomow

Strandkörbe: De Vries; Die Strandkorbprofis; Xinro Handelsgesellschaft

Teichbau (Produkthersteller): Heissner; Oase; Polygard

FREIZEIT HAUS & WOHNUNG

Fitnessgeräte: Cardiostrong; Hammer; Taurus

Kinderspielgeräte: Gartenpirat; Hudora; Wickey

Poolhersteller: Hobby Pool; Pool-Systems; SSF Pools by Klafs

Saunahersteller: B+S Finnland Sauna; Klafs; Saunalux

DIENSTLEISTER HAUS & WOHNUNG

Private Wach- & Sicherheitsdienste: Secura Protect; Securitas Deutschland; WISAG Sicherheit & Service

Umzugsunternehmen: Hansetrans; ITO Möbeltransport; Zapf Umzüge

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

