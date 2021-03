Skoda Auto Deutschland GmbH

Der neue ŠKODA OCTAVIA PRO für China: digitaler, emotionaler und mit besonders viel Platz

› Vierte OCTAVIA-Generation für den chinesischen Markt mit verlängertem Radstand

› ŠKODA Bestseller bietet viel Komfort, höchste Sicherheit und neueste Technologien

Vorhang auf für den neuen ŠKODA OCTAVIA PRO: Der tschechische Automobilhersteller bietet die neue, vierte Generation seines Bestsellers auf dem chinesischen Markt in einer exklusiven Variante an. Im Vergleich zum 2020 in Europa eingeführten neuen OCTAVIA verfügt die Limousine in China über einen um 44 Millimeter vergrößerten Radstand und ist 64 Millimeter länger. Noch deutlicher übertrifft der OCTAVIA PRO in der Länge das Modell der dritten Generation, das in China parallel im Programm bleibt. Der ŠKODA OCTAVIA PRO übernimmt die emotionale Designsprache des europäischen Modells und trägt Front- und Heckschürzen im Stil des sportlichen OCTAVIA RS. Neben innovativen Assistenzsystemen bietet er Infotainment der neuesten Generation. Das Interieur prägt ein 12 Zoll großes zentrales Display.

Mit in China bislang mehr als 1,4 Millionen ausgelieferten Exemplaren ist der ŠKODA OCTAVIA für den tschechischen Automobilhersteller ein wichtiger Eckpfeiler auf seinem größten Einzelmarkt. Daher hat ŠKODA AUTO die neue, vierte Generation des OCTAVIA für die Markteinführung in China exklusiv angepasst. Als ŠKODA OCTAVIA PRO verfügt das neue Modell im Reich der Mitte über einen um 44 Millimeter auf 2.730 Millimeter verlängerten Radstand. Das verbessert das bereits sehr großzügige Platzangebot des europäischen OCTAVIA nochmals und macht die neue Variante zu einem echten Raumwunder. Die Gesamtlänge steigt um 64 Millimeter auf 4.753 Millimeter. Den OCTAVIA der dritten Generation, der parallel zum neuen Modell in China weiterhin im Programm bleibt, überragt der ŠKODA OCTAVIA PRO sogar um 78 Millimeter.

Emotionales Design und Schürzen im RS-Stil

Den neuen ŠKODA OCTAVIA PRO für den chinesischen Markt prägt die gleiche emotionale Designsprache wie die vierte Generation des OCTAVIA in Europa. Sie ist geprägt von skulpturalen Elementen, präzisen Linien und modernen, klaren Flächen. Insgesamt wirkt der OCTAVIA PRO wie ein dynamisches Coupé. Diesen Eindruck verstärken die Front- und Heckschürze im Stil des sportlichen OCTAVIA RS, ein schwarzes Dach und schwarze Außenspiegel sowie bis zu 18 Zoll große Leichtmetallräder. Die flachen Scheinwerfer und die Rückleuchten sind scharf gezeichnet, verfügen ŠKODA typisch über kristalline Elemente und bieten serienmäßig LED-Technologie.

Instrumententafel in verschiedenen Ebenen, 12-Zoll-Display und Head-up-Display auf Wunsch

Eine Instrumententafel mit verschiedenen Ebenen und ein freistehender, zentraler Bildschirm, unter dem ein farblich abgesetzter Bereich die Linie des ŠKODA Grills zitiert, prägen das neue Innenraumkonzept des ŠKODA OCTAVIA. Das Touchdisplay des OCTAVIA PRO bietet eine Bildschirmdiagonale von 12 Zoll. Die Infotainmentsysteme der neuesten Generation bieten dank einer permanenten Internetverbindung Zugriff auf zahlreiche mobile Online-Dienste. Ebenfalls digital und individuell konfigurierbar ist das optionale Virtual Cockpit mit einer Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll. Dieses lässt sich auf Wunsch durch ein Head-up-Display ergänzen, das beispielsweise Geschwindigkeit, Navigationshinweise, erkannte Verkehrszeichen oder aktivierte Fahrerassistenzsysteme im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrers auf die Windschutzscheibe projiziert. Das Multifunktions-Sportlenkrad verfügt über drei Speichen sowie Tasten und Rändelrädchen. Zahlreiche Features sorgen im OCTAVIA PRO für einen hohen Komfort. Dazu tragen beispielsweise die Frontsitze bei, die neben einer Sitzheizung und einer elektrischen Verstellung auch eine Belüftungsfunktion bieten. Eine elektrische Heckklappenbetätigung ist ebenfalls an Bord.

Innovative Assistenzsysteme, hohe Fahrsicherheit und Direktschaltgetriebe mit Shift-by-Wire-Technologie

Der ŠKODA OCTAVIA PRO verfügt über innovative Assistenzsysteme wie etwa den Ausstiegswarner, der beim Öffnen einer Tür anzeigt, ob sich von hinten ein anderes Fahrzeug oder ein Radfahrer nähert. Außerdem unterstützt er beim Spurhalten und Spurwechseln, leitet, falls erforderlich, Notbremsungen ein und bietet einen Adaptiven Abstandsassistenten. Ein sicheres Fahrverhalten garantiert eine moderne Multilenkerachse aus dem Volkswagen Konzern. Für den Antrieb sorgt ein effizienter 1,4-TSI-Motor mit 110 kW (150 PS) und 250 Nm Drehmoment in Verbindung mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe mit Shift-by-Wire-Technologie. Die Fahrstufenauswahl des Fahrers wird dabei nicht mechanisch, sondern elektronisch über eine kleine Wippe in der Mittelkonsole an das Getriebe übertragen.

Markenikone mit chinesischer Glückszahl im Namen

Der Name OCTAVIA ist vom lateinischen ,octavia‘ (,die Achte‘) abgeleitet. Der Ur-OCTAVIA war bei seiner Einführung 1959 das achte ŠKODA Modell mit hochmoderner Einzelradaufhängung rundum und gleichzeitig das achte Modell des tschechischen Herstellers nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit 1996 bietet ŠKODA den modernen OCTAVIA an, der mit seitdem mehr als 6,8 Millionen Exemplaren das am häufigsten ausgelieferte Modell und eine Ikone der Marke ist. In China steht die Zahl ,8‘ zudem symbolisch für Unendlichkeit und ist daher die Lieblings- und Glückszahl vieler Chinesen.

