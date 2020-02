Deutsches Institut für Service-Qualität

Deutscher Servicepreis 2020

10. Deutscher Servicepreis - Auszeichnung Deutschlands servicebester Unternehmen in 22 Kategorien

Der Service in Deutschland ist besser als sein Ruf: Branchenübergreifend weisen die Unternehmen eine insgesamt gute Kundenorientierung auf. Das belegt eine umfassende Jahresauswertung von 69 Studien und Kundenbefragungen, die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) durchgeführt hat. Zum zehnten Mal zeichnen das DISQ und der Nachrichtensender ntv die besten Unternehmen mit dem renommierten Award aus. Die Preisverleihung findet am Donnerstag in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Hightech, Montag, 02. März 2020, 18:35 Uhr).

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Der Deutsche Servicepreis kürt nur die Besten der Besten, doch der Service erreicht auch branchenübergreifend aktuell wieder ein gutes Niveau. Überzeugen kann vor allem die Beratung vor Ort - hier können sich viele Unternehmen im direkten Kundenkontakt profilieren. Beim Service am Telefon, per E-Mail und im Internet zeigt sich dagegen häufiger noch Verbesserungsbedarf."

Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine: "ntv steht für einen verbraucherorientierten Journalismus, der sowohl Missstände aufdeckt als auch vorbildliche Leistungen offenlegt. Ziel ist es, aufzuklären und dem Verbraucher eine Orientierung zu bieten. Der Deutsche Servicepreis, der in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal verliehen wird, stellt jene Unternehmen in den Mittelpunkt, die in puncto Service Maßstäbe setzen."

Im Rahmen der Studien und Verbraucherbefragungen wurden anhand von über 12.000 verdeckten Testkontakten und fast 118.000 Kundenmeinungen insgesamt gut 1.450 Unternehmen untersucht. Die Auszeichnung wird in 22 Kategorien vergeben, unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheit, Energie, Bildung, Versicherungen, Reise und Mobilität sowie Haus und Wohnung. Zu den Gewinnern des Deutschen Servicepreises zählen neben bekannten Namen wie Alltours, Comdirect Bank, Tchibo und Münchener Verein auch weitere Unternehmen, die mit ihrer Servicequalität Zeichen in ihrer Branche gesetzt haben, wie Fingerhaus (Fertighausanbieter), Pneuhage (Reifenhändler) oder Vantopia (Wohnmobilvermieter).

Preisträger "Deutscher Servicepreis 2020" Kategorien (alphabetisch) Preisträger (alphabetisch) Bauen und Heimwerken (Beratung vor Ort) Fliesenmax Obi Scanhaus Marlow Bildung (Servicetests) Dialog Sprachreisen IUBH Partnership International Einrichten und Renovieren (Beratung vor Ort) Hammer Küchen Aktuell Polstermöbel Fischer Einzelhandel (Kundenurteil) Deichmann Dm Esprit Energie (Servicetests) Knauber Strom Montana Wechselpilot Essen und Trinken (Kundenurteil) Block House Hans im Glück Tchibo Essen und Trinken (Service vor Ort) Dean & David Mövenpick Weinkeller Schäfer's Finanzinstitute (Kundenurteil) Bausparkasse Schwäbisch Hall GLS Bank Visa "Finanzinstitute Servicetests" 1822direkt Berliner Volksbank Comdirect Bank Gesundheit (Beratung vor Ort) Binder Optik Fielmann Guten Tag Apotheke Gesundheit (Servicetests) Libify Urban Sports Club ZAR Nanz Medico Haus und Wohnung (Kundenurteil) 1&1 Dyson Who's Perfect Haus und Wohnung (Servicetests) Boels Rental Dahler & Company Fingerhaus Mobil und Aktiv (Beratung vor Ort) Aspria First Reisebüro Telekom Online-Dienste und -Shops (Servicetests) Karstadt.de Otto.de Single.de Online-Portale (Kundenurteil) Lotto.de Mydealz Verivox Online-Shops (Kundenurteil) Amazon Fritz Berger.de Wayfair.de Reise und Mobilität (Kundenurteil) Alltours Bosch Car Service Pneuhage Reisen (Servicetests) Mobil in Deutschland Paul Camper Vantopia Service per App Kwitt Tier Treefin Versicherungen (Kundenurteil) HUK24 Münchener Verein Techniker Krankenkasse Versicherungen (Servicetests) HUK-Coburg LVM Münchener Verein

