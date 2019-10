Deutsches Institut für Service-Qualität

Avis, Hellweg, Jet, L'Tur, Medion, Schlaraffia oder die Viactiv Krankenkasse - so unterschiedlich diese Unternehmen scheinen, so haben sie doch einen gemeinsamen Nenner: Aus Verbrauchersicht zählen sie zu den fairsten Anbietern Deutschlands.

Rund 50.000 Kundenstimmen haben im Rahmen einer großen Befragung entschieden, wer aktuell in puncto Fairness führend ist; die Verbraucher bewerteten insgesamt 748 Anbieter. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv zeichnen nun die besten Unternehmen in 48 Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis 2019 aus. Die feierliche Preisverleihung findet am Donnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Hightech, Montag, 28.10.2019, 18:35 Uhr).

"Wer könnte besser über die Fairness von Unternehmen urteilen als deren Kunden? Die Meinung zehntausender Verbraucher mit ihren persönlichen Erfahrungen macht den Fairness-Preis zu einer Auszeichnung, die über viele Branchen hinweg für Transparenz sorgt und eine wichtige Orientierungshilfe bietet", so Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine.

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Unternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Diese wurden anhand zahlreicher Unterkriterien operationalisiert: von der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über die Einhaltung von Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen. Die Befragung berücksichtigte zudem die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen und den Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Die Befragten konnten je Kategorie nur maximal ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, bilanziert: "Die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis bewegt sich insgesamt auf einem erfreulich hohen Niveau - fast drei Viertel der Verbraucher stellen den Unternehmen hier ein positives Zeugnis aus. Auch in puncto Zuverlässigkeit fallen die Ergebnisse über alle Branchen betrachtet gut aus. Das meiste Verbesserungspotenzial sehen die Kunden noch im Bereich der Transparenz, etwa hinsichtlich der Preise, Kosten oder Verträge."

Deutscher Fairness-Preis 2019 Kategorie (alphab.) Preisträger (alphab.) Autobanken Peugeot Bank (PSA Bank Deutschland); Renault Bank (RCI Banque Deutschland); Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) Autohändler Jacobs Gruppe; Rosier; Scherer Autovermieter Avis; Europcar; Sixt Autowaschanlagen Clean Car; Kärcher Clean Park; Mr. Wash Bäckerei-Ketten Back-Factory; Back-Werk; Wiener Feinbäcker Heberer Baufinanzierung Filialbanken BBBank; Commerzbank; Frankfurter Sparkasse Baumärkte Hagebaumarkt; Hellweg; Obi Bausparkassen Alte Leipziger Bauspar; Debeka Bausparkasse; Wüstenrot Bausparkasse Beamer-Hersteller BENQ; Optoma; View Sonic Beauty-Eigenmarken The Body Shop; Yves Rocher Betten & Matratzen (Hersteller) Malie; Schlaraffia; Tempur Buchhändler Hugendubel; Thalia; Weltbild Computer-Hersteller Acer; Dell; Medion ETF-Anbieter BNP Paribas Asset Management; iShares; Xtrackers Finanzberatung Bonnfinanz; Dr. Klein; Telis Finanz Fitness-Studios FitX; Injoy; McFit Fluggesellschaften Austrian Airlines; Condor; TUIfly Fondsgesellschaften Allianz Global Investors; DWS; Union Investment Fotostudios Picture People; Studioline Gasanbieter regional ESB Energie Südbayern; Mainova; Stadtwerke Duisburg Gasanbieter überregional 123energie; Lichtblick; Stadtwerke München Gesetzliche Krankenversicherer SBK Siemens- Betriebskrankenkasse; Techniker Krankenkasse; Viactiv Krankenkasse Handy-/Elektronikversicherungen Assurant; Hepster; Wertgarantie Hersteller Badausstattung Grohe; Ideal Standard; Villeroy & Boch Juweliere 123gold; Christ; Pandora Kfz-Vertragswerkstätten Hyundai; Opel; Toyota Kfz-Werkstätten (freie) 1a Autoservice; Bosch Car Service; Vergölst Koffer/Reisegepäck Hauptstadtkoffer; Samsonite; Titan Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten) 1AVista; A-Rosa; Croisi Europe Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten) AIDA Cruises; Hurtigruten; TUI Cruises Kundenkreditkarten Ikea Family Bezahlkarte; Payback Visa Karte; Tchibocard Plus Mobilfunkanbieter 1&1; Aldi Talk; Tchibo mobil Naturkosmetik-Marken Dr. Hauschka; Lavera; Speick Naturkosmetik Online-Apotheken Doc Morris; Medpex; Volksversand.de Online-Autoankauf Abracar; Jetztautoverkaufen.de; Renault Ankaufservice Online-Blumenversandhändler Blume2000.de; Flora Prima; Valentins Online-Broker (Spezialisten) Degiro; Flatex; Onvista Bank Online-Druckereien CEWE-Print.de; Flyeralarm; Wir-machen-Druck.de Private Krankenversicherer Debeka; Hanse-Merkur; SDK Reiseveranstalter Alltours.de; L'Tur; TUI Smartphone-Werkstätten Handyreparatur123; Phone Service Center; Samsung Reparaturservice Stromanbieter regional Drewag; Hamburg Energie; Stadtwerke Duisburg Stromanbieter überregional 123energie; NaturEnergiePlus; Naturstrom Strümpfe & Socken - Marken Falke; Hudson; Nur Die Tankstellenshops Aral; Jet; Star Versicherer mit Vermittlernetz ADAC; Debeka; SV Sparkassenversicherung Wasserversorger Berliner Wasserbetriebe; Hamburg Wasser; RWW Wohnmobile/Wohnwagen Dethleffs; Fendt- Caravan; Weinsberg

