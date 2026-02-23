game Branchenbarometer 2026: Games-Branche bewertet die ersten Monate der neuen Bundesregierung positiv

game - Verband der deutschen Games-Branche

Rund jedes zweite Games-Unternehmen bewertet Games-Politik der aktuellen Bundesregierung als eher positiv, weitere 18 Prozent als sehr positiv

72 Prozent der Games-Unternehmen stimmen zu, dass die Games-Politik der aktuellen Bundesregierung den Games-Standort Deutschland voranbringt

Gute Noten für die aktuelle Bundesregierung ein Jahr nach der Bundestagswahl: Die deutsche Games-Branche bewertet die Games-Politik der aktuellen schwarz-roten Koalition in den ersten Monaten positiv. So fasst der game - Verband der deutschen Games-Branche die Ergebnisse des game Branchenbarometers 2026 zusammen. Rund die Hälfte der Games-Unternehmen (52 Prozent) in Deutschland beurteilt die Games-Politik der aktuellen Bundesregierung als eher positiv. Knapp jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) bewertet diese sogar als sehr positiv. 21 Prozent geben eine neutrale Bewertung ab. Lediglich jedes zehnte Games-Unternehmen (10 Prozent) gibt ein negatives Urteil ab.

"Die aktuelle Bundesregierung hat in ihrem ersten Jahr bereits wichtige Weichen in der Games-Politik gestellt. Bei mehreren Themen, etwa der Games-Förderung und der E-Sport-Gemeinnützigkeit, wurden innerhalb der ersten Monate endlich entscheidende Schritte gegangen. Entsprechend positiv blicken viele Games-Unternehmen auf die derzeitige Bundesregierung. Mit der im Koalitionsvertrag angekündigten zusätzlichen steuerlichen Games-Förderung liegt das dickste Brett allerdings noch vor uns. Nun muss die Bundesregierung unterstützt durch die Bundesländer in diesem Tempo weitergehen, damit die Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode gelingt. Nachdem Dorothee Bär als zuständige Ministerin auf der gamescom 'The Era of Gaming' angekündigt hat, stehen wir als Branche mit voller Tatkraft dafür bereit", sagt Felix Falk, game-Geschäftsführer.

Knapp drei Viertel der deutschen Games-Unternehmen (72 Prozent) stimmen eher oder voll bei der Aussage zu, dass der Koalitionsvertrag und die bisherige Games-Politik der aktuellen Bundesregierung den Games-Standort Deutschland voranbringen. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) stimmen zu, dass ihr Vertrauen in die deutsche Games-Politik erhöht wurde. 62 Prozent der Games-Unternehmen sagen, dass die Pläne und Taten der aktuellen Regierung das Potenzial haben, die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen. Sechs von zehn (59 Prozent) erkennen in der Regierungspolitik eine klare Orientierung an den Bedürfnissen der Branche.

Über das game Branchenbarometer 2026

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des game - Verband der deutschen Games Branche, an der vom 12.11. bis 21.11.2025 insgesamt 202 Mitgliedsunternehmen aus der deutschen Games-Branche teilnahmen, darunter insbesondere Entwickler und Publisher.

game - Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.

