game-Branchenbarometer: Games-Branche blickt mit positiver Erwartung auf neue Regierungskoalition

Jedes zweite Games-Unternehmen in Deutschland hat positive Erwartungen an die neue Regierungskoalition, 4 von 10 Unternehmen sind neutral

7 von 10 Games-Unternehmen erwarten eine positive Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr

55 Prozent der Games-Unternehmen planen für die kommenden 12 Monate Neueinstellungen

Die deutsche Games-Branche blickt zuversichtlich auf die neue Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP: Jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) verbindet mit der neuen Bundesregierung positive Erwartungen. 4 von 10 Unternehmen (42 Prozent) blicken neutral auf die "Ampel". Das ist das Ergebnis des game Branchenbarometers 2021, das heute anlässlich der Mitgliederversammlung des game - Verband der deutschen Games-Branche veröffentlicht wurde. Danach geht die deutsche Games-Branche insgesamt zuversichtlich in das neue Jahr: 7 von 10 Befragten (69 Prozent) gehen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung ihres Unternehmens in den kommenden 12 Monaten aus. Dieser Optimismus spiegelt sich auch bei der Personalplanung wider: Mehr als jedes zweite Unternehmen (55 Prozent) plant in den kommenden 12 Monaten neue Mitarbeitende einzustellen. 41 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus, nur 4 Prozent rechnen mit einer abnehmenden Anzahl.

