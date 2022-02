Campact e.V.

EU-Taxonomie: Mehr als 330.000 Unterschriften an Grünen-Bundesvorstand übergeben

Berlin (ots)

Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis hat heute mehr als 330.000 Unterschriften gegen den EU-Kommissionsvorschlag zur Taxonomie-Regelung an die Grünen übergeben. Die designierte Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, hat die Unterschriften entgegengenommen.

Mit der Übergabe an die Parteivorsitzende tragen die Bündnisorganisationen BUND, Campact, Deutsche Umwelthilfe, Bürgerbewegung Finanzwende, Greenpeace, IPPNW, NABU, Umweltinstitut München und Uranium Network ihren Appell "Nein zu Atom und Gas" direkt an die grüne Regierungspartei heran.

Dazu erklärt das Bündnis: "Es ist höchste Zeit, dass die Ampel-Koalition in punkto EU-Taxonomie Farbe bekennt. Gas und Atom sind nicht nachhaltig. Das gilt es nun so auch klipp und klar zu formulieren. Wir fordern die Regierungsparteien auf, sowohl im EU-Ministerrat gegen den Vorschlag der EU-Kommission zu stimmen und notfalls auch Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einzureichen. Will die Ampel-Koalition glaubwürdig beim Klimaschutz agieren, braucht es dieses klare Nein."

Unter folgendem Link finden Sie im Verlaufe des Vormittags weitere Fotos zur Aktion: https://www.flickr.com/photos/campact/

Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell