Quirin Privatbank AG

Quirin Privatbank stärkt Digitalstrategie: Sebastian Böttner übernimmt CIO-Rolle

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Neu geschaffene CIO-Position bündelt IT von Quirin Privatbank und quirion

Fokus auf Plattformstrategie, KI und Altersvorsorgedepot

Böttner gehört zur erweiterten Geschäftsleitung und führt ein mehr als 40-köpfiges Team

Die Quirin Privatbank hat erstmals die Rolle des Chief Information Officer (CIO) geschaffen und Sebastian Böttner zum 1. Januar 2026 in diese Schlüsselposition berufen. Er verantwortet die IT- und Datenstrategie der Quirin Privatbank sowie der digitalen Tochter quirion und führt ein mehr als 40-köpfiges Team.

Mit der neuen CIO-Position bündelt die Bank ihre technologischen Kompetenzen. Damit soll die erfolgreiche Technologie-Entwicklung der letzten Jahre in einer integrierten, hochskalierbaren Plattform für beide Marken zusammengeführt werden - von Frontend bis Backend, inklusive Cyber-Security, IT-Governance und Data Analytics.

Sebastian Böttner verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer Technologie- und Transformationsprojekte. Bei der Deutschen Bank verantwortete er die Migration des Online- und Mobile Bankings in die Google Cloud, eines der größten Cloud-Transformationsprojekte im europäischen Bankensektor. Zuvor war er als Mitgründer und CTO des Fintechs Elinvar maßgeblich am Aufbau der vollständig regulierten Wealth-Management-Plattform beteiligt. In seiner neuen Rolle bei der Quirin Privatbank übersetzt der gebürtige Magdeburger die Geschäftsstrategie in digitale Produkte und Services - von App und Web bis zu KI-Anwendungen - und treibt Effizienz, Automatisierung und Skalierbarkeit in den IT-gestützten Prozessen voran.

"Die Quirin Privatbank und quirion haben technologisch bereits sehr viel erreicht", erklärt Sebastian Böttner. "Gleichzeitig sehe ich großes Potenzial, die vorhandenen Stärken weiter zu bündeln - insbesondere bei der intelligenten Nutzung von KI entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beim Aufbau des digitalen Altersvorsorgedepots."

Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer von quirion, ergänzt: "Sebastian Böttner hat einen klaren Auftrag: eine integrierte IT- und Datenplattform ohne Doppelstrukturen, mit maximaler Effizienz und Performance. Das ist wichtiger denn je, denn wir wachsen stetig und die regulatorischen Anforderungen steigen fortlaufend. Wir wollen die KI als Enabler nutzen und das Altersvorsorgedepot als Hebel für weiteres Wachstum. Hierbei wird Sebastian Böttner eine zentrale Rolle übernehmen."

Die zuletzt über 100.000 Kundinnen und Kunden, die mehr als 10 Milliarden Euro bei der Quirin Privatbank und bei quirion verwalten lassen, sollen von schnelleren Produktinnovationen, modernster Plattformtechnologie, besten Nutzererfahrungen und weiterhin höchster Sicherheit profitieren.

"Um alle strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben, baut die Quirin Privatbank ihren IT-Bereich weiter aus. Gesucht werden insbesondere erfahrene Frontend- und Backend-Developer", so Böttner weiter. Details hierzu unter https://www.quirinprivatbank.de/ueber-uns/karriere.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Kapitalmarktgeschäft getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.

Original-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell