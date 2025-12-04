3sat

"NANO Doku" und "NANO Talk" in 3sat

Über eine Schatzsuche im Abwasser und das neue Bild des Menschen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Es ist schmutzig, es ist giftig: Abwasser. Doch Schmutzwasser ist ein wichtiger Teil zentraler Rohstoffkreisläufe und ein Schlüssel für die Energiewende und nachhaltiges Wirtschaften. Das zeigt die "NANO Doku: Flüssiges Gold – Was steckt im Abwasser" am Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 20.15 Uhr. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Stephanie Rohde im "NANO Talk: Update fürs Ich" mit ihren Gästen über ein neues Selbstverständnis des Menschen. Die "NANO Doku" ist ab Sonntag, 7. Dezember 2025, in der 3satMediathek verfügbar, der "NANO Talk" ab Sendetag.

Schatzsuche im Abwasser

Mit Hightech holen Forschende aus dem Abwasser zurück, was verloren scheint: Energie, Rohstoffe und Wissen. Die Kläranlage der Zukunft ist Kraftwerk und Bioraffinerie zugleich – sie erzeugt Strom, produziert Bioplastik und gewinnt den knappen Nährstoff Phosphor zurück. In Hamburg entsteht eine der modernsten Abwasserwärmepumpen Europas: Bis zu 39.000 Haushalte soll sie mit Heizenergie versorgen. In Oberbayern wird Phosphor aus Klärschlamm zurückgewonnen, die Biotechnologin Yuemei Lin von der Technischen Universität Delft entdeckte im Klärschlamm ein natürliches Polymer, das sich zu biologisch abbaubarem Kunststoff verarbeiten lässt. Die "NANO Doku" zeigt, was im Schmutzwasser alles steckt – und wie sich diese Rohstoffe nutzen lassen.

Grenzen der Autonomie

Die Aufklärung prägte das Ideal des selbstbestimmten Subjekts: Vernunft und Autonomie bestimmten das Sein. Doch globale Krisen zeigen: Freiheit ist nicht grenzenlos. Sie entsteht als kollektive Verantwortung für das Gemeinsame. Der Mensch ist Teil eines komplexen ökologischen Netzwerks. Diese Einsicht verändert das Verständnis von Freiheit: Sie ist nicht primär individuell, sondern entsteht im Miteinander, im solidarischen Handeln. Was bedeutet es, das Selbst neu zu denken als mitfühlendes, verantwortliches Wesen, das seine Freiheit im Einklang mit der Welt entfaltet? Unter anderem darüber spricht Moderatorin Stephanie Rohde im "NANO Talk" mit ihren Gästen: Maja Göpel (Politökonomin und Professorin für Nachhaltigkeitstransformation an der Leuphana Universität Lüneburg), Toni Loh (Professur für Angewandte Ethik – insbesondere Ethik und Transformation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg) sowie Thomas Metzinger (Philosoph und Kognitionswissenschaftler, emeritierter Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Mainz und Mitglied der deutschen Nationalakademie Leopoldina).

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe. - Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "NANO Doku" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs bereit (nach Log-in). 3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell