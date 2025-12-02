3sat

"Trend Reloaded": 3sat zeigt Kulturdoku-Reihe über Retro-Trends

Revivals und Remakes wohin man schaut: Die 3satKulturdoku-Reihe "Trend Reloaded" beleuchtet in drei Teilen die aktuelle Retro-Welle in Film und Fernsehen, in der Musik und in der Mode. Die Reihe fragt, was der Retro-Hype über unsere Gesellschaft aussagt – und nimmt mit auf eine bildstarke Reise durch popkulturell prägende Jahrzehnte. In der 3satMediathek ist die Reihe "Trend Reloaded" bereits ab Freitag, 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr, zu sehen, im linearen Programm von 3sat ab Samstag, 6. Dezember, 19.20 Uhr.

Samstag, 6. Dezember 2025, 19.20 Uhr "Trend Reloaded: Film & Fernsehen – Wie Retro unsere Gegenwart prägt"

TV-Sender und Streaming-Anbieter legen Kultserien der 1980er bis 2000er-Jahre neu auf. Kinoprojekte setzen auf vertraute Namen und ikonische Looks. Alte TV-Shows haben ihren Reiz nicht verloren: Sie kehren in Neuauflagen zurück. Was steckt hinter diesem Phänomen? Zu Wort kommt unter anderen Moderator und Film-Experte Steven Gätjen.

Samstag, 13. Dezember 2025, 19.20 Uhr "Trend Reloaded: Musik – Wie Retro unsere Gegenwart prägt"

Revivals gehören in der Musik dazu. Ob Neue Deutsche Welle, Euro-Dance oder Punk: Manches kommt immer wieder, mit modernem Twist, aber vertrauter Ästhetik. Nostalgie hat auch in der Musik mit emotionaler Bindung zu tun, gerade bei den Fans der ersten Stunde. Aber die alten Sounds wirken auch auf die Jungen cool, weil sie anders sind als der digitale Mainstream – und so schlägt das Revival eine Brücke zwischen den Generationen. Unter anderen mit Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes und Kai Havaii von der Band Extrabreit.

Samstag, 20. Dezember 2025, 19.20 Uhr "Trend Reloaded: Mode – Wie Retro unsere Gegenwart prägt"

Auf Laufstegen, in Boutiquen oder Socia Media: Die Mode der 1970er- bis frühen 2000er-Jahre wird neu aufgelegt. Mode-Revivals sind aber nicht nur stilistische Wiederholungen, sondern Ausdruck individueller wie kollektiver Identität. Sie sind Zeichen gesellschaftlicher Umbrüche. Ein Grund, warum Mode so empfänglich für das Prinzip des Revivals ist. Unter anderen mit Modedesigner Marcel Ostertag und Kerstin Weng, Chefredakteurin der "Vogue" Deutschland.

