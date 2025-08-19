Bybit

Überragende USDT-Renditestrategie von Bybit Private Wealth Management setzt im Juli neue Maßstäbe

Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat einen rekordverdächtigen Monat in ihrer Private Wealth Management (PWM) Einheit abgeschlossen. Dies wurde im neuesten Bybit PWM Newsletter für Juli 2025 bekannt gegeben.

Bybit PWM profitierte im Juli von der rasanten Entwicklung der Krypto- und Weltmärkte und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse mit einem durchschnittlichen effektiven Jahreszins über alle Fonds, der im Vergleich zum Vormonat ein Plus von über 160 % verbuchte. Der herausragende Erfolg war das Ergebnis der auf USDT basierenden Flaggschiffstrategie, die einen beeindruckenden APR von 19,77 % erzielte und damit die Stärke der strategischen Asset Allocation in volatilen Märkten unter Beweis stellte.

„Im Juli haben die neuen Höchststände von BTC, starke Zuflüsse in ETH-ETFs und positive regulatorische Entwicklungen die Märkte beflügelt. Bybit PWM war in der Lage, von den Bewegungen zu profitieren und beachtliche Renditen für unsere Kunden zu erzielen", so Jerry Li, Head of Financial Products and Wealth Management bei Bybit. „Obwohl das langfristige Potenzial von Kryptowährungen vielversprechend bleibt, bleiben wir wachsam: Regulatorische Signale und schnelle Nachrichtenzyklen bleiben weiterhin entscheidende Faktoren – doch solide Fundamentaldaten und eine zunehmende Beteiligung institutioneller Anleger lassen auf bessere Zeiten hoffen."

Bybit PWM verwandelt die Handelsexpertise erfahrener Analysten und Investmentprofis in messbare Erträge für vermögende Anleger. Mit einem ausgeklügelten Produkt- und Strategieangebot hat der renommierte Dienstleister ein Abonnementvolumen von über 200 Millionen US-Dollar erzielt.

Abb. 1 – Strategie-Renditetrend

Bybit PWM wurde im Dezember 2024 eingeführt und wendet sich an visionäre Vermögensbildner, die intelligente Strategien gegenüber schnellen Gewinnen vorziehen. Das Expertenteam der Abteilung – erfahrene Veteranen in den Bereichen quantitativer Handel, Vermögensverwaltung, Risikokontrolle und Blockchain-Innovation – erstellt robuste Portfolios, die darauf abzielen, in der dynamischen Landschaft der digitalen Vermögenswerte dauerhafte Werte zu erzielen.

Einzelheiten zur Performance von Bybit PWM im Juli finden Sie im Internet: Bybit Private Wealth Management: Newsletter, Juli 2025

