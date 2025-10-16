3sat

"Der Mann mit der kleinen Kamera": 3sat zeigt Dokumentarfilm über NS-Alltag in privaten Filmaufnahmen

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ein junger Österreicher dokumentiert im Zweiten Weltkrieg sein Privatleben und seine Karriere im nationalsozialistischen "Reichsarbeitsdienst" – in acht außergewöhnlich gut gefilmten Rollen. 80 Jahre später taucht das Filmmaterial wieder auf. Filmemacher Andreas Kurz begibt sich in "Der Mann mit der kleinen Kamera – Wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte" auf die Suche nach dem Amateurfilmer und den Hintergründen des Materials. 3sat zeigt den zweiteiligen Dokumentarfilm am Dienstag, 28. Oktober 2025, ab 22.25 Uhr, in Erstausstrahlung. In der 3satMediathek ist der Film bereits ab Dienstag, 21. Oktober 2025, 10.00 Uhr, zu sehen.

Die acht großen Rollen 9,5-mm-Film besitzen sowohl wegen ihrer filmischen als auch wegen ihrer inhaltlichen Qualität hohen Seltenheitswert. Die Aufnahmen zeigen zunächst das idyllische Leben einer Kleinfamilie, bis plötzlich ein Kind hinter Stacheldraht zu sehen ist. Mithilfe von Historikerinnen und Historikern rekonstruiert Andreas Kurz die Orte und die Entstehung der Filme und macht schließlich auch Nachkommen des Amateurfilmers ausfindig.

Der erste Teil des Dokumentarfilms zeigt um 22.25 Uhr die verharmlosende Selbstinszenierung eines durchschnittlichen Kleinbürgers inmitten der NS-Zeit. Teil zwei offenbart um 23.20 Uhr die bittere Wahrheit hinter den Aufnahmen: Amateurfilmer Otto P. dokumentiert die NS-Besatzung in West- und Osteuropa und inszeniert seinen Dienst als fröhliches Ferienlager.

Im Gedenkjahr 2025 bietet der Film einen seltenen Blick von innen auf eine NS-Organisation und stellt die Frage, wie wir heute gesellschaftliche und politische Verantwortung übernehmen.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend diese Pressemappe.

3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell