3sat: "Till Reiners' Happy Hour" startet mit neuen Folgen in den Herbst

Frisch zurück aus der Sommerpause, startet Till Reiners mit neuen Folgen seiner Stand-Up-Comedy-Show "Till Reiners' Happy Hour" in 3sat. "Happy Hour ist für mich wie Tatort und Fußballbundesliga zusammen. Nur das niemand stirbt, Frauen mitspielen und es verdammt lustig ist!", freut sich der Comedian und Moderator schon auf die neuen Ausgaben im Herbst.

Zu Gast in der Auftaktsendung von "Till Reiners' Happy Hour" am Sonntag, 5. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in 3sat begrüßt Till Reiners Alain Frei, Sarah Bosetti, Lena Kupke, Julius Fischer sowie Michael Hatzius und seine Echse. In dieser Ausgabe berichtet Till Reiners von Urlaubsreisen mit Hindernissen, Alain Frei überrascht sich selbst in der jungen Vaterrolle, Sarah Bosetti verteidigt die Demokratie, Michael Hatzius lässt die Echse los und Julius Fischer verzaubert mit einem höchst ungewöhnlichen Liebeslied. In der folgenden Ausgabe am Sonntag, 19. Oktober 2025, 20.15 Uhr, sind Horst Evers, Eva Karl Faltermeier, Kawus Kalantar, Mirja Regensburg und Bodo Wartke zu Gast.

In seiner Stand-Up-Comedy-Show lädt Till Reiners Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung ein. Ob Stars oder Newcomer, Kabarett oder Comedy, Slam Poetry oder Musik – in der Berliner Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg ist alles willkommen, was für Lachen mit Nebenwirkungen sorgt.

Weitere Folgen der Show sind am Sonntag, 16. November, sowie am Sonntag, 14. Dezember 2025, jeweils um 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.

Die Sendungen sind jeweils ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek abrufbar.

