"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Mit Wladimir Kaminer auf märchenhafter Spurensuche in 3sat

In der neuen Folge der 3sat-Dokumentationsreihe "Kaminer Inside" begibt sich Wladimir Kaminer mit dem Fahrrad auf eine außergewöhnliche Reise entlang der Deutschen Märchenstraße – von Marburg bis Bremen. Dabei trifft er auf Märchenfiguren und Sagengestalten sowie Expertinnen und Experten, die die Ursprünge deutscher Erzähltradition lebendig werden lassen. 3sat zeigt mit "Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße" am Samstag, 4. Oktober 2025, 20.15 Uhr, eine Reise durch Mythen, Geschichte und deutsche Kulturlandschaft. Der Film ist bereits in der 3satMediathek zu streamen.

Märchenfiguren und ihre wahren Ursprünge

Die Reise beginnt in Hessen, wo Wladimir Kaminer Orte erkundet, die eng mit den Brüdern Grimm und ihren weltberühmten Märchen verbunden sind. In Marburg trifft er die Märchenerzählerin Karin Kirchhain und erfährt, wie die Grimms ihre Geschichten sammelten und welche Bedeutung sie heute noch haben. In einem historischen Kupferbergwerk bei Bad Wildungen geht er mit Heimatforscher Eckhard Sander dem Mythos von Schneewittchen und den sieben Zwergen auf den Grund.

Zwischen Mythos und Realität

In Hameln begegnet Kaminer dem modernen Rattenfänger Brian Boyer und stellt fest: Der Rattenfänger ist eigentlich gar keine Märchenfigur. Im mystischen Reinhardswald erfährt er von Jägerin Andrea Robrecht, wo Hänsel und Gretel oder Dornröschen ihren Ursprung haben könnten und warum der Wald eine so wichtige Rolle in vielen Märchen spielt. In Bodenwerder folgt er den Spuren des legendären Baron Münchhausen, der mit seinen Erzählungen die Grenzen zwischen Wahrheit und Fantasie verschwimmen ließ.

Warum Märchen heute wichtiger sind denn je?

"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße" ist eine Entdeckungsreise voller Überraschungen. Die Dokumentation zeigt, wie Märchen unsere Gesellschaft spiegeln und welche Bedeutung sie heute noch haben. In eindrucksvollen Bildern und persönlichen Begegnungen entsteht ein lebendiges Porträt deutscher Märchenkultur, das mehr ist als reine Kindheitserinnerung – spannend, überraschend und tiefgründig.

