3satFestival 2025: Kabarett, Comedy und Musik im TV und in der 3satMediathek

Bereits zum 39. Mal bringt das 3satFestival große Namen und spannende Newcomer aus Kabarett, Comedy und Musik nach Mainz. Dort präsentieren sie Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Und für alle, die nicht live mit dabei sein können, bringt 3sat alle Auftritte der Künstlerinnen und Künstler direkt im Anschluss ans 39. 3satFestival ab 20. September 2025 auf den Bildschirm – immer zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr in 3sat sowie am jeweiligen Sendetag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

Im Zelt auf dem ZDF-Gelände präsentieren vom 12. bis zum 19. September 2025 Stars und Newcomer Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Mit dabei sind in diesem Jahr: Bodo Wartke, Nicole Jäger, Tobias Mann, Lars Reichow, Starbugs Comedy, Alice Köfer, Florian Schroeder, Malarina, Sebastian 23, Dr. Pop, Christoph Sieber, Lisa Eckhart, Timo Wopp, Nikita Miller und Joab Nist, der mit seinem Internet Phänomen "Notes of Berlin" das erste Mal auf der 3sat-Bühne zu sehen ist. Die Kabarett- und Comedy-Programme sind am 20., 21., 27. und 28. September 2025, jeweils ab 20.15 Uhr, in 3sat und in der 3satMediathek zu sehen.

Im Anschluss folgen die Musikacts: Am Donnerstag, 18. September 2025, präsentiert die Singer-Songwriterin LEAim 3satFestivalzelt melancholischen Indie-Elektro-Pop und am Freitag, 19. September 2025, steht Sophiaauf der Bühne, die mit Songs wie "Niemals allein" und "Schmetterling" große Erfolge feiert. Die Programme sind am Samstag, 11. Oktober 2025, um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr in 3sat und in der 3satMediathek zu sehen.

Das 3satFestival im TV:

Samstag, 20. September 2025

20.15 Uhr: Nicole Jäger: Walküre

21.00 Uhr: Lisa Eckhart: Kaiserin Stasi

21.45 Uhr: Malarina: Trophäenraub

22.15 Uhr: Alice Köfer: Alice auf Anfang

22.45 Uhr: Starbugs Comedy: Showtime!

Sonntag, 21. September 2025

20.15 Uhr: Florian Schroeder: Endlich glücklich

21.00 Uhr: Lars Reichow: Boomerland

Samstag, 27. September 2025

20.15 Uhr: Bodo Wartke: Wunderpunkt

21.00 Uhr: Nikita Miller: Es war einmal im Nirgendwo

21.30 Uhr: Timo Wopp: JA SORRY!

22.00 Uhr: Sebastian 23: Die schönsten Untergänge der Welt

22.30 Uhr: Joab Nist: Notes of Berlin

23.00 Uhr: Dr. Pop: Hitverdächtig

Sonntag, 28. September 2025

20.15 Uhr: Christoph Sieber: Weitermachen!

21.00 Uhr: Tobias Mann: REAL/FAKE

Samstag, 11. Oktober 2025

20.15 Uhr: LEA

21.15 Uhr: Sophia

3sat zeigt alle Programme in Erstausstrahlung.

