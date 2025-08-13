3sat

3sat präsentiert die "Summer Edition" von "Pop Around the Clock" und Live-Konzerte aus dem Bauhaus

Auch in diesem Sommer zeigt 3sat die "Pop Around the Clock – Summer Edition". Am Samstag, 23. August 2025, stehen einen Tag lang Konzertmitschnitte unter anderem mit einem aktuellen Konzert von Deichkind sowie Dokus rund um die internationale Musikszene auf dem Programm. Und am Samstag, 6. September 2025, lädt 3sat ab 20.15 Uhr zu einem Konzertabend mit den Fantastischen Vier und Max Giesinger im Bauhaus Museum Dessau ein. Alle Sendungen sind ab Ausstrahlung auch in der 3satMediathek zu sehen.

"Pop Around the Clock – Summer Edition"

Am Samstag, 23. August 2025, 5.40 Uhr, startet 3sat mit den Dokus "The Story of Hair Metal", "Larger Than Life – The Story of Boybands" und "The True Story of PINK" in die "Pop Around the Clock – Summer Edition". Um 10.10 Uhr sendet 3sat die neue Dokumentation "Becoming Madonna" von Michael Ogden. Seltenes Videomaterial und nie zuvor gesehene Bilder aus den Anfangsjahren zeigen Aufstieg und Werdegang der Queen of Pop. Ein weiteres Highlight der "Pop Around the Clock – Summer Edition" ist das Konzert von Deichkind um 20.15 Uhr aus der Wuhlheide in Berlin, das am 16. August 2025 stattfindet. Mit "Könnt ihr nochmal?" gibt die Hamburger Hip Hop- und Elektro-Formation eine ihrer einzigartigen schrillen und bunten Live-Shows. In der Nacht sind ab 0.15 Uhr Katy Perry, Lang Lang & Friends, J-Hope sowie Rosé und John Legend in der Pariser Défense Arena bei der Gala des Pièces Jaunes vom Januar 2025 zu sehen.

Die Fantastischen Vier und Max Giesinger live aus Dessau

Am Samstag, 6. September 2025, lädt 3sat ab 20.15 Uhr zu einem Konzertabend der Extraklasse ein: Die Fantastischen Vier und Max Giesinger spielen im neuen Bauhaus Museum Dessau – und 3sat ist vor Ort, um live zu übertragen. Moderator Jo Schück empfängt die beiden Acts für "Pop Around @ Bauhaus – Live aus Dessau". Zusammen mit den Stars feiert die ganze Stadt das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum. Die Fantastischen Vier gehören zu den Pionieren des deutschen Hip-Hop und sind eine der bekanntesten Gruppen dieses Genres. Gegründet in Stuttgart, haben sie seit den frühen 1990er Jahren die deutsche Musiklandschaft maßgeblich geprägt.

Mit dabei ist auch Max Giesinger. Der deutsche Singer-Songwriter begeistert seit Jahren mit seiner authentischen Musik und seinen tiefgründigen Texten. Mit seinen Melodien und ehrlichen Geschichten hat er sich in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht.

