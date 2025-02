3sat

Die 75. Berlinale in 3sat: mit der Eröffnungsgala, Filmen und aktueller Berichterstattung

3sat ist dabei, wenn Berlin zur Filmmetropole wird, und begleitet die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin vom 13. bis zum 24. Februar 2025 in seinem Programm und unter 3sat.de, wo alle Sendungen zum Thema als Schwerpunkt angeboten werden: Live zeitversetzt in 3sat zu sehen ist die Eröffnungsgala. Aktuelle Berichterstattung von und über die Berlinale bieten das 3sat-Magazin "Kulturzeit", das "Berlinale-Studio" sowie "kinokino". Außerdem zeigt 3sat den Dokumentarfilm "Auf der Adamant", Gewinner des Goldenen Bären 2023, sowie den Spielfilm "Black Box".

Eröffnung der Berlinale 2025 im 3sat-Programm, "Kulturzeit" berichtet werktäglich

Am Donnerstag, 13. Februar 2025, startet 3sat um 19.20 Uhr seine Berlinale-Berichterstattung im 3sat-Magazin "Kulturzeit" mit Vivian Perkovic auf dem roten Teppich vor der großen Eröffnungsgala der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Diese zeigt 3sat live zeitversetzt in "Berlinale 2025: Die Eröffnung" am Donnerstag, 13. Februar 2025, ab 22.10 Uhr in seinem Programm und unter 3sat.de. Bei der Gala im Berlinale Palast am Potsdamer Platz werden die Jurys und die Wettbewerbsfilme vorgestellt. Außerdem wird in diesem Jahr der Goldene Ehrenbär im Rahmen der Eröffnungsgala an die schottische Schauspielerin Tilda Swinton verliehen.

Nach der Eröffnung der Berlinale am Donnerstag, 13. Februar 2025, begrüßt um 23.55 Uhr das "Berlinale-Studio" die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Berlinale Palast. 3sat zeigt das "Berlinale Studio" außerdem am 15. und 22. Februar 2025, um 1.15 Uhr und 0.25 Uhr.

Ab Freitag, 14. Februar 2025, setzt 3sat seine Berlinale-Berichterstattung im 3sat-Magazin "Kulturzeit" fort: werktäglich ab 19.20 Uhr im Format "Berlinale Zoom" mit aktuellen Berichten und Interviews. "Kulturzeit"-Moderatorin Vivian Perkovic ist vor Ort. Zum 75. Geburtstag der Berlinale stellt das 3sat-Magazin die neue Festivalchefin Tricia Tuttle, den Jurypräsidenten Todd Haynes und den Eröffnungsfilm "DAS LICHT" von Regisseur Tom Tykwer vor. Darüber hinaus blickt "Kulturzeit" auf die Retrospektive der Berlinale 2025 mit dem Titel "Wild schräg blutig", die sich 2025 dem deutschen Genrefilm der Siebzigerjahre widmet.

Filme in 3sat und das Magazin "kinokino"

Außerdem zeigt 3sat im Rahmen der Filmfestspiele zwei Filme: Am Eröffnungstag (Donnerstag, 13. Februar 2025, 20.15 Uhr) steht der deutsche Spielfilm "Black Box" (2023/Erstausstrahlung) von Aslı Özge, die bei der Berlinale 2024 mit dem Film "Faruk" den FIPRESCI-Preis gewann, auf dem Programm (u. a. mit Christian Berkel und Luise Heyer): Ein Berliner Wohnkomplex wird polizeilich abgeriegelt, für die Anwohnerinnen und Anwohner ohne ersichtlichen Grund. Aus ihrer Verunsicherung erwächst Argwohn. Gerüchte und gegenseitige Verdächtigungen greifen um sich. Am Montag, 17. Februar 2025, zeigt 3sat in der Dokumentarfilmzeit um 22.25 Uhr "Auf der Adamant" (2023) von Nicolas Philibert: Auf der "Adamant", einem umgebauten Frachtkahn auf der Seine in Paris, werden Menschen mit psychischen Problemen betreut. Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilmer Philibert nimmt die Zuschauenden mit in den Mikrokosmos dieser ungewöhnlichen psychiatrischen Einrichtung. "Auf der Adamant" wurde auf der Berlinale 2023 uraufgeführt und gewann mit dem Goldenen Bären den Hauptpreis des Festivals. 3sat zeigt den Film mit deutschen Untertiteln als Free-TV-Premiere.

Darüber hinaus berichtet das Filmmagazin "kinokino" am Dienstag, 18. Februar 2025, 21.45 Uhr, vom Festival.

3sat auf der Berlinale

Auf der Berlinale zu sehen ist der Dokumentarfilm "Das deutsche Volk" von Marcin Wierzchowski in der Sektion Berlinale Special – eine Koproduktion von ZDF/3sat und dem Hessischen Rundfunk, gefördert durch Hessen Film & Medien. Die Redaktion haben Katya Mader (ZDF/3sat) und Sabine Mieder (HR). Der Film ist für den Berlinale Dokumentarfilmpreis nominiert.

