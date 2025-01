3sat

"DocuMe": 3sat startet neue Dokumentarfilmreihe

Montags ab 22.25 Uhr ist in 3sat Dokumentarfilmzeit. Auf diesem Sendeplatz startet im Februar die neue Reihe "DocuMe" mit sechs Dokumentarfilmen in Erstausstrahlung. In "DocuMe" erzählen Filmemacherinnen und Filmemacher von Menschen in Veränderungsprozessen und experimentieren dabei mit Erzählformen abseits des medialen Mainstreams. Die ersten drei "DocuMe"-Filme sind am Montag, 3. Februar 2025, ab 22.25 Uhr in 3sat zu sehen, am Montag, 10. Februar 2025, folgen zur selben Zeit drei weitere Filme. In der 3satMediathek sind alle sechs bereits ab Sonntag, 2. Februar 2025, ein Jahr lang abrufbar.

Folgenübersicht Montag, 3. Februar 2025

22.25 Uhr: "DocuMe – Kleines Universum" (Film von Nele Dehnenkamp)

Einst gehörte Amena der Himmel über Afghanistan: Sie erklärte dort Schülerinnen das Weltall. Dann kamen die Taliban, und sie musste fliehen. Nun versucht die Ingenieurin, in Süddeutschland als Wissenschaftlerin Fuß zu fassen.

23.00 Uhr: "DocuMe – Stahlarbeiterin" (Film von Lea Schlude)

Maschinenbautechnikerin Lotti arbeitet in einer Männerdomäne, der Stahlbude von Thyssenkrupp. Im Betriebsrat kämpft sie für die Zukunft ihres Standorts. Auch privat ist ihre Situation nicht leicht.

23.30 Uhr: "DocuMe – Ungeheuerhof" (Film von Gretel Ribka und Jonas Riedinger)

Wo früher Tiere grasten, stehen heute Maschinen. Wo über Generationen Bauernfamilien lebten, sind nur der Agrarwirt Jürgen und seine Mutter geblieben. Der Film begleitet sie drei Wochen auf dem "Ungeheuerhof" in Baden-Württemberg.

Folgenübersicht Montag, 10. Februar 2025

22.25 Uhr: "DocuMe – Eine Insel in der Zeit" (Film von Elke Lehrenkrauss)

Der kubanische Tänzer Luis emigriert illegal in die USA. Er träumt von einem besseren Leben und einer Karriere als Drag Queen. Gestrandet in Memphis, jobbt er als Putzkraft und bereitet sich auf einen Auftritt in einem Dragclub vor.

23.05 Uhr: "DocuMe – Für Thea" (Film von Felix Rier)

Kurz nach ihrem 24. Geburtstag wird Thea nachts in ein Auto gezerrt und vergewaltigt. Der Dokumentarfilm begleitet Theas Versuch, durch Therapie und Tanz wieder zu sich selbst zu finden – körperlich ebenso wie emotional.

23.35 Uhr: "DocuMe – Laura, Linda, Gera und ich" (Film von Katrin Rothe)

Mit einem alten Fotoalbum macht sich Filmemacherin Katrin Rothe auf den Weg in ihre Heimatstadt Gera. Sie will ihre Großnichte porträtieren, die einen erfolgreichen TikTok-Kanal betreibt. Doch dann zieht sich Laura aus dem Filmprojekt zurück.

