3sat

Jens Kevin Georg gewinnt silbernen Studenten-Oscar für Kurzfilm "Kruste" aus der 3sat-Reihe "KlassiXS"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der deutsche Regisseur Jens Kevin Georg (30) wurde bei den diesjährigen Studenten-Oscars mit der silbernen Trophäe für seinen Kurzfilm "Kruste" ausgezeichnet. Der Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam holte den begehrten Preis mit seinem Film in der Kategorie "Erzählung". Realisiert wurde der Film von Jens Kevin Georg 2023 in einer Zusammenarbeit von 3sat und der Filmuniversität. Die Redaktion hatten Meike Klingenberg und Elisabeth Rupp. Vergeben wurden die Preise der Oscar-Akademie in Los Angeles am Montagabend, 14. Oktober 2024, in London.

Die Kurzfilme, die im Rahmen dieser Kooperation umgesetzt werden, sind unter dem Titel "KlassiXS – die großen Dramen in jungen Kurzfilmen" in 3sat zu sehen. Der Film "Kruste" handelt vom zwölfjährigen Fabi, der um seine Zugehörigkeit in der Familie kämpft – frei nach "Die Verwandlung" von Franz Kafka. Zu sehen war der Film am 9. Dezember 2023 in 3sat und ist in der 3satMediathek abrufbar.

Gedreht wurde der Film auf einem Hof in Brandenburg und an einer Achterbahn im polnischen Bydgoszcz ‒ mit Unterstützung von 3sat, wofür Georg sehr dankbar ist. "Ohne die Finanzierung des Senders und die Hilfe der wunderbaren Redaktion würde es diesen Oscar nicht geben." Die Produktion setzte das Team in 13 Tagen um.

Bei der 51. Auflage des Studentenwettbewerbs wurden zwölf Filme von Nachwuchsregisseurinnen und Nachwuchsregisseuren in insgesamt vier Kategorien ausgezeichnet. In diesem Jahr waren 2.683 Beiträge von mehr als 700 Studieneinrichtungen aus aller Welt bei der Academy eingegangen.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation telefonisch unter: 06131 – 7016293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefoto

Ein Pressefoto erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell