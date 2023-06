Der 3sat Festspielsommer und das ARD Radiofestival starten in die Festivalsaison 2023

3sat

Mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmonikern aus Schloss Schönbrunn startet am 8. Juni der 3sat Festspielsommer. Höhepunkte des Festspielsommers sind auch beim ARD Radiofestival zu hören.

Mit dem 3sat Festspielsommer und dem ARD Radiofestival können die Zuschauer*innen und Hörer*innen in diesem Sommer wieder ein hochkarätiges und vielfältiges Klassikprogramm genießen. Erstklassige Konzerte und Opern stehen auf dem Programm. Ob vom Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den Bayreuther oder den Bregenzer Festspielen. 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, zeigt vom 8. Juni bis 24. September jeden Samstag ab 20.15 Uhr Opern- und Konzertübertragungen. Das ARD Radiofestival, ein Gemeinschaftsprojekt aller neun ARD-Kulturprogramme, läuft vom 8. Juli bis 15. September: 70 Konzerte und Opern, mehr als 20 davon live, sowie weitere Programmhighlights sind zu hören. In der 3sat und der ARD Mediathek wie auch in der ARD Audiothek sind ausgewählte Konzerte und Opern abrufbar.

Mit dem schon legendären Sommernachtskonzert aus Schönbrunn der Wiener Philharmoniker startet der Festspielsommer in 3sat am Donnerstag, 8. Juni 2023, 21.45 Uhr. 3sat zeigt das Konzert live-zeitversetzt unter der Leitung von Maestro Yannick Nézet-Séguin. Als Solistin wird die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča zu hören sein. Sie wird drei Arien aus Georges Bizets Carmen, aus Charles Gounods Sapho und aus Camille Saint-Saëns Samson et Dalila singen.

In den folgenden Wochen ist immer samstags, 20.15 Uhr, Festspielzeit in 3sat. Ein Wiedersehen mit den Berliner Philharmoniker steht am Samstag, 24. Juni, 20.15 Uhr auf dem 3sat-Spielplan. In der legendären Basilika „Sagrada Familia“ in Barcelona spielen die Philharmoniker das traditionelle Europakonzert mit dem sie seit über 30 Jahren an kulturhistorischen Orten in ganz Europa an ihr Gründungsdatum, den 1. Mai 1882, erinnern. Im Juli stehen die Eröffnungskonzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals, live am Sonntag, 2. Juli, 20.15 Uhr und des Rheingau Musik Festivals, Samstag, 8. Juli, 22.05 Uhr auf dem Programm. Das ARD Radiofestival strahlt das Eröffnungskonzert des Rheingau Musikfestivals am Dienstag, 11. August, 20.03 Uhr aus (Anm. Red.: Überblick des gemeinsamen Festivalprogramms, siehe unten).

Zwei Konzerte vor beeindruckender Kulisse in München ergänzen den Spielplan des 3sat Festspielsommers: Klassik am Odeonsplatz steht für Klassik auf höchstem Niveau. Stars der Klassikszene, wie Dirigent Christian Thielemann, der in 3sat am Samstag, 8. Juli, 20.15 Uhr den Chor und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigiert. Das ARD Radiofestival präsentiert das Konzert live, ab 20.03 Uhr. Pianist Lang Lang und die Münchner Philharmoniker unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada, die unter anderem Richard Wagners Tannhäuser spielen, sind am Samstag, 15. Juli, 20.15 Uhr, zu erleben.

Die Bayreuther Festspiele sind in jedem Jahr ab Juli musikalischer wie gesellschaftlicher Höhepunkt der Festspielsaison. 3sat zeigt am Samstag, 29. Juli, 20.15 Uhr, die Neuinszenierung von Richard Wagners Parsifal aus dem Festspielhaus in Bayreuth. Die musikalische Leitung liegt bei Pablo Heras-Casado. In der Rolle des Parsifal ist Joseph Calleja zu hören. Das ARD Radiofestival überträgt die Premiere am Dienstag, 25. Juli, live ab 15.57 Uhr.

Anfang August steht das Klassik Open Air in Nürnberg auf dem Spielplan des 3sat Festspielsommers. Über 70 000 Musikbegeisterte besuchen bei freiem Eintritt den Luitpoldhain in Nürnberg um dort das Gastspiel der Staatsphilharmonie Nürnberg und der Nürnberger Symphoniker zu genießen. 3sat zeigt das Konzert am Sonntag, 6. August, 11.30 Uhr, in seinem Programm. Beim ARD Radiofestival gibt es das „Klassik Open Air Nürnberg“ live am Dienstag, 30. Juli, ab 20.03 Uhr zu erleben.

Ein weiteres Open Air Konzert präsentiert der 3sat Festspielsommer am Sonntag, 3. September, 10.35 Uhr aus dem Maschpark in Hannover. Die NDR Radiophilharmonie spielt Ouvertüren, Arien und Duette aus Opern von Mozart, Donizetti, Verdi und Puccini.

Im September endet der 3sat Festspielsommer. Am Samstag, 9. September, 20.15 Uhr überträgt 3sat live die „größte Musik Party“ der Welt, wie die Last Nights of the Proms genannt werden. Der BBC Chor und das Symphonie Orchester der BBC singen und spielen in der Londoner Royal Albert Hall. Das ARD Radiofestival ist ebenfalls live dabei. Als Gäste und Solisten treten die Sopranistin Lise Davidsen und der weltbekannte britische Cellist Sheku Kanneh-Mason auf. Die Pianistin Yuja Wang ist in diesem Jahr zu Gast beim Verbier Festival. Sie spielt zum Eröffnungskonzert mit dem Verbier Orchestra unter der Leitung von Zubin Metha. Das 3. Klavierkonzert von Rachmaninow und die Symphonie Fantastique von Berlioz stehen auf dem Programm des Abends. 3sat zeigt das Konzert am Samstag, den 16. September, 21.45 Uhr. Im Programm des ARD Radiofestivals ist Yuja Wang am Donnerstag, 27. Juli, ab 20.03 Uhr zu hören. Das mit Spannung erwarteten Antrittskonzert von Sir Simon Rattle als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, das 3sat in Erstausstrahlung zeigt, beendet den Festspielsommer am Sonntag, 24. September, 15 Uhr. Auf dem Programm steht „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn. „Für mich war es offensichtlich mit der ‚Schöpfung‘ zu beginnen, denn in ihr steckt alles. Die ganze Welt. “, so Simon Rattle.

Ein Überblick über die Konzerte/Opern beim 3satFestspielsommer und ARD Radiofestival:

Klassik am Odeonsplatz 2023

3sat: Samstag, 8. Juli 2023, 20.15 Uhr / Erstausstrahlung

ARD Radiofestival: Samstag, 8. Juli 2023, 20.03 Uhr – Live

Rheingau Musik Festival 2023

3sat: Samstag, 8. Juli 2023, 22.05 Uhr / Erstausstrahlung

ARD Radiofestival: Dienstag, 11. August 2023, 20.03 Uhr

Bayreuther Festspiele 2023: Parsifal

3sat: Samstag, 29. Juli 2023, 20.15 Uhr / Erstausstrahlung

ARD Radiofestival: Dienstag, 25. Juli 2023, 15.57 Uhr / Live

Klassik Open Air Nürnberg 2023

3sat: Sonntag, 6. August 2023, 11.30 Uhr / Erstausstrahlung

ARD Radiofestival: Dienstag, 30. Juli 2023, 20.03 Uhr / Live

Last Night of the Proms 2023

3sat: Samstag, 9. September 2023, 20.15 Uhr / Live

ARD Radiofestival: Samstag, 9. September 2023, 20.03 Uhr – Live

30 Jahre Verbier Festival

3sat: Samstag, 16. September 2023, 21.45 Uhr (Yuja Wang, Verbier Festival Orchestra / Zubin Metha)/ Erstausstrahlung

ARD Radiofestival: Donnerstag, 27. Juli 2023, 20.03 Uhr (Yuja Wang, Daniel Lozakovich u.a.)

Alle Informationen zum ARD Radiofestival stehen ab Mitte Juni unter ardradiofestival.de zur Verfügung.

