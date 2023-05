3sat

"KRISTOS, THE LAST CHILD" gewinnt "kinokino Publikumspreis" beim 38. DOK.fest München

Der "kinokino Publikumspreis" von 3sat und dem Bayerischen Rundfunk beim 38. DOK.fest München geht an den Dokumentarfilm "KRISTOS, THE LAST CHILD" (Frankreich, Griechenland, Italien 2022; Länge: 90 Minuten) von Giulia Amati.

Bis Freitag, 19. Mai 2023, hatten die Besucherinnen und Besucher des DOK.fest München die Möglichkeit, ihre Stimme für den "kinokino Publikumspreis" abzugeben. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert, gestiftet von 3sat, dem Bayerischen Rundfunk und dem DOK.fest München. Birgit Metz von der ARD-Koordination 3sat und Heiko Rauber aus der kinokino-Redaktion übergeben den Preis am Samstag, 20. Mai 2023, um 20.00 Uhr im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film München. Das Programm des DOK.fest München ist noch bis zum 21. Mai 2023 online zu sehen unter www.dokfest-muenchen.de.

Der 10-jährige Kristos ist das einzige Kind auf der griechischen Insel Arki. Er ist der Sohn einer Hirtenfamilie und besucht das letzte Grundschuljahr. Das Klassenzimmer wird zum Kammerspiel zwischen dem einzigen Schüler und seiner Lehrerin Maria, die großes Potenzial in Kristos sieht – ihrer Ansicht nach soll er das weiterführende Internat auf einer anderen Insel besuchen. Kristos Vater jedoch möchte, dass er bleibt und wie seine Brüder Schäfer wird. Wie wird sich Kristos entscheiden? Ein Jahr lang begleitet Regisseurin Amati seinen inneren Entscheidungsprozess und begibt sich auf Augenhöhe des Kindes.

Am Dienstag, 23. Mai 2023, blickt die Sendung "kinokino" um 21.45 Uhr in 3sat und am Mittwoch, 24. Mai 2023, um 0.25 Uhr im BR Fernsehen u. a. auf den "kinokino Publikumspreis". "kinokino" ist das älteste Filmmagazin des deutschen Fernsehens und berichtet seit mehr als 30 Jahren über Kino-Neustarts, Filmschaffende, Filmpreise und Festivals. Seit 2018 ist die Sendung jeden Dienstag, um 21.45 Uhr, in Erstausstrahlung in 3sat und Mittwochnacht im BR Fernsehen zu sehen. Die Sendungen sind in der 3sat-Mediathek sowie in der BR-Mediathek abrufbar.

