3sat

3sat präsentiert ausgezeichnete Kleinkunst mit Carolin Kebekus und Danger Dan

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Sonntag, 5. März 2023, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

3sat zeigt die "Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2023" am Sonntag, 5. März 2023, 20.15 Uhr. Bei der Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises wurden am 26. Februar 2023 ausgezeichnet: Anny Hartmann (Kabarett), Danger Dan (Musik), Nikita Miller (Kleinkunst), Carolin Kebekus (Stand-Up-Comedy), Luksan Wunder (Förderpreis der Stadt Mainz) sowie Jochen Malmsheimer und Frank Goosen, die als Kabarett-Duo "Tresenlesen" auf der Bühne stehen (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz). In der 3satMediathek ist die Aufzeichnung am Sendetag ab 6.00 Uhr abrufbar.

Unter besonderen Vorzeichen stand in diesem Jahr die Präsentation der Preisverleihung, die sich auf die Schultern von zwei namhaften Kabarettisten verteilte: An die Seite des über viele Jahre bewährten Moderators Urban Priol gesellte sich sein Kollege Tobias Mann. Gemeinsam führten die beiden ehemaligen Preisträger durch den Abend aus dem Frankfurter Hof in Mainz. Bereits zum 51. Mal wurden herausragende Künstlerinnen und Künstler des Jahres in verschiedenen Kategorien von einer Fachjury des Mainzer Forum-Theaters "unterhaus" mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet.

Weiter geht es mit Kleinkunst in 3sat am Sonntag, 26. März 2023, 20.15 Uhr, mit Stefan Danziger und seinem neuen Programm "Dann isset halt so!" sowie am Sonntag, 16. April 2023, 20.15 Uhr, mit dem Satiriker und Radio-Moderator Jean-Philippe Kindler, der sein aktuelles Programm "Deutschland umtopfen" präsentiert. Beide Veranstaltungen wurden am Montag, 27. Februar 2023, im Frankfurter Hof in Mainz aufgezeichnet.

Kontakt Bei Fragen zur Sendung erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100. 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell