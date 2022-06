Kölner Stadt-Anzeiger

Bastian Pastewka will angesichts der Krisen Publikum bei Laune zu halten - Komiker will kein TV-Moderator werden

Angesichts von Klimakatastrophe, Krieg und Pandemie fragt sich der Kölner Komiker Bastian Pastewka, was Kabarett, Comedy, Satire überhaupt bewirken können. "Ich glaube, dass wir momentan als Entertainer, Künstler, Spaßvögel, Quatsch-Köppe die Aufgabe haben, das Publikum bei Laune zu halten. Auch das ist wichtig", sagte der 50-jährige Entertainer im Podcast "Talk mit K" des "Kölner Stadt-Anzeiger". Comedy basiere jedoch immer auf Ernst. So hätten etwa die Autorinnen und Autoren seines neuen Films "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" sehr klar benannt, "dass man aus Geschichte leider speziell heutzutage sehr wenig lernt". Angesprochen auf seinen im Internet gefeierten Auftritt in Joko Winterscheidts Sendung "Wer stiehlt mir die Show?", bekennt Pastewka, es habe ihn besonders gefreut, mit einem alten Peter-Alexander-Song fünf Minuten lang die Twitter-Trends anzuführen. Aber das sei eine einmalige Ausnahme gewesen. Er sei kein TV-Moderator und wolle auch keiner werden: "Ich habe das nie gemacht und das bleibt auch so."

Hier gibt es den Link zum ganzen Gespräch als Podcast "Talk mit K": www. ksta.de/39758372

