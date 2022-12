3sat

Sechs Tage, sechs Themen in 3sat

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Konzerte, Filme, Dokumentationen sowie bestes Kabarett- und Comedy-Programm: Mit sechs Thementagen lässt 3sat das Jahr 2022 ausklingen und das neue Jahr beginnen. 3satThementag "Roadtrip USA" am Dienstag, 27. Dezember 2022, ab 6.15 Uhr: Zum Auftakt dreht sich am 3satThementag "Roadtrip USA" in Dokumentationen und Filmen alles um den Mythos Amerika. Zu sehen sind unter anderem die Doku-Reihe "Amerikas Naturwunder" sowie die Filme "State of Play - Der Stand der Dinge" und "Gangs of New York". 3satThementag "Augsburger Puppenkiste" am Mittwoch, 28. Dezember 2022, ab 14.35 Uhr: Mit seinen Märchen und Schauspielen hat das 1948 von Walter Oehmichen gegründete Marionettentheater Augsburger Puppenkiste Generationen begeistert. Am 21. Januar 2023 jährt sich der Ausstrahlungstermin der ersten TV-Produktion mit der Puppenkiste zum 70. Mal. 3sat feiert dieses Jubiläum etwas früher und zeigt am 3satThementag "Augsburger Puppenkiste" ausgesuchte Highlights aus den Jahren 1965 bis 1970. Der 3satThementag beginnt um 14.35 Uhr, zu sehen sind unter anderem alle vier Episoden von "Bill Bo und seine Kumpane" sowie die ebenfalls vierteilige Serie "Kleiner König Kalle Wirsch". Außerdem gibt es ab 20.15 Uhr auch ein Wiedersehen mit "Urmel aus dem Eis". 3satThementag "Wilde Western" am Donnerstag, 29. Dezember 2022, ab 7.05 Uhr: Am 3satThementag "Wilde Western" zeigt 3sat Spielfilmklassiker wie "Die glorreichen Sieben" (20.15 Uhr) von John Sturges, prominent besetzt mit Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und Horst Buchholz, sowie den Westernklassiker "El Dorado" von Howard Hawks (22.20 Uhr) mit John Wayne, Robert Mitchum und James Caan. 3satThementag "Kabarett und Comedy" am Freitag, 30. Dezember 2022, ab 6.05 Uhr: Kabarett-Altmeister Urban Priol in "TILT 2022 - Der Jahresrückblick" (20.15 Uhr) und sein Kollege Till Reiners in "Till Reiners' Happy Hour - Best of 2022" (21.45 Uhr) blicken am 3satThementag "Kabarett und Comedy" satirisch auf das Jahr 2022. Bereits um 16.30 Uhr bündelt die Sendung "Danke für nichts!" das Beste der deutschen Stand-Up-Szene in 45 Minuten. Michael Mittermeier erklärt seiner Tochter, welche Drogen er genommen hat, als er jung war, und Moritz Neumeier gibt zu, dass drei eigene Kinder eigentlich zwei zu viel sind. Außerdem mit dabei: Özcan Cosar, Christine Jugsch, Osan Yaran und Helene Bockhorst. Zuvor liefern die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler beim 3satFestival Beweise dafür, dass der Humor selbst in Krisenzeiten nicht verloren geht. Mit dabei sind unter anderen Christine Eixenberger, Torsten Sträter, Sarah Hakenberg, Christian Ehring, Michael Mittermeier, Nicole Jäger und Tobias Mann. 3satThementag "Pop Around the Clock" am Samstag, 31. Dezember 2022, ab 5.45 Uhr: An Silvester bietet der 3satThementag "Pop Around the Clock" wieder rund um die Uhr Livekonzerte nationaler und internationaler Stars, darunter Auftritte von den Rolling Stones, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sarah Connor, a-ha, Oasis, Herbert Grönemeyer sowie Von wegen Lisbeth und der norwegischen Popsängerin Sigrid aus der 3sat-Reihe "Pop Around @ Bauhaus". Alle Konzerte sind in der 3satMediathek bis 31. Dezember 2023 zu sehen und zu hören. 3satThementag "Klassik nonstop" am Sonntag, 1. Januar 2023, ab 7.20 Uhr: Zum Jahresbeginn sind am 3satThementag "Klassik nonstop" große Stimmen und Orchester zu hören, darunter beim "Le Concert de Paris 2022" die Opernsängerinnen Nadine Sierra und Gaëlle Arquez sowie der Operntenor Stanislas de Barbeyrac und Bassbariton Erwin Schrott mit dem Orchestre National de France unter der Leitung von Cristian Mãcelaru. Ebenfalls auf dem Programm: "Die drei Tenöre - Ihre verschollenen Konzerte", mit Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras. Im neuen Jahr geht es gleich mit zwei spannenden Thementagen weiter: Am Sonntag, 15. Januar 2023, hat 3sat den Thementag "Zeitreise Mittelalter" mit dem Spielfilm "Der Medicus" (20.15 Uhr) im Programm und am Sonntag, 22. Januar 2023, den Thementag "Expedition Wüste" mit den Filmklassikern "Flug des Phoenix" um 17.55 Uhr und "Lawrence von Arabien" um 20.15 Uhr. Ansprechpartnerinnen: Mailin Erlinger, erlinger.m@zdf.de; Stefanie Wald, wald.s@zdf.de; Jessica Zobel, zobel.j@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über die Links zu den 3satThementagen in der Programmwoche https://pressetreff.3sat.de/programmwochen sowie über ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100. Mehr Information zum 3sat-Programm unter https://pressetreff.3sat.de/ 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell