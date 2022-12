3sat

3sat: "Museums-Check mit Markus Brock" in Potsdam

mit Schauspielerin Nadja Uhl

Mainz (ots)

Sonntag, 18. Dezember 2022, 18.30 Uhr Erstausstrahlung

Das Museum Barberini mit der einzigartigen Impressionisten-Sammlung, darunter 38 Werke von Claude Monet, wurde seit der Eröffnung 2017 eines der meistbesuchten Museen Deutschlands. Gemeinsam mit Schauspielerin Nadja Uhl besucht "Museums-Check mit Markus Brock" das Museum Barberini und stattet auch dem im September 2022 eröffnete Kunsthaus "Das Minsk" in Potsdam einen Besuch ab. 3sat zeigt die Erstausstrahlung am Sonntag, 18. Dezember 2022, um 18.30 Uhr.

Beheimatet in einem wieder errichteten klassizistisch-barocken Palast von 1772, zeigt das Museum Barberini dauerhaft die umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde von Museumsgründer und Software-Unternehmer Hasso Plattner – darunter Meisterwerke von Monet, Renoir und Signac. Außerdem ist im Museum Barberini gerade die Sonderausstellung "Surrealismus und Magie" zu sehen (noch bis Sonntag, 29. Januar 2023). Sie veranschaulicht das Interesse der Surrealisten an Magie und Okkultismus mit mehr als 90 Werken von rund 20 Künstlerinnen und Künstlern wie Dorothea Tanning, Giorgio de Chirico und René Magritte.

Als Ort der Begegnung, Ausstellungshaus und Museum dient "Das Minsk". Das ehemalige Terrassenrestaurant hat die "Hasso Plattner Foundation" vor dem Abriss gerettet. Erbaut in den 1970er-Jahren im modernistischen Stil, spiegelt es den Zeitgeist der ehemaligen DDR wider. In dem entkernten und modernisierten Gebäude werden seit September 2022 Kunstwerke aus der ehemaligen DDR in neuen Kontexten gezeigt. Mit zwei Ausstellungen eröffnete das Museum am 24. September 2022: "Wolfgang Mattheuer: Der Nachbar, der will fliegen" und "Stan Douglas. Potsdamer Schrebergärten".

Beide Museen besucht Markus Brock mit Nadja Uhl, ein Heimspiel für die Schauspielerin, die mit ihrer Familie in Potsdam lebt. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, begann sie ihre Karriere am Theater. Mit dem Drama "Die Stille nach dem Schuss" schaffte Nadja Uhl 2000 den Durchbruch im Kino. Zuletzt war sie in der ARD-Krimiserie "Zerv" zu sehen, die einen augenzwinkernden Blick auf die Zeit nach dem Mauerfall wirft.

