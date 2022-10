3sat

"wissen aktuell" in 3sat mit "Science for Future"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Donnerstag, 20. Oktober 2022, 20.15 Uhr Erstausstrahlung Um den Klimawandel signifikant zu verlangsamen, müssen Wege gefunden werden, das bereits ausgestoßene CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Wie das gelingen kann, zeigt "wissen aktuell: Science for Future – Wissensexpedition mit Jacob Beautemps" am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 20.15 Uhr. Die 3sat-Wissenschaftdokumentation fragt außerdem, wie die Ernährung der Zukunft aussehen wird und wie die Menschheit die fortschreitende Vermüllung des Planeten und die daraus entstehenden Folgen in den Griff bekommen kann. Auf seiner Expedition sucht der Science-YouTuber und Forscher Jacob Beautemps Lösungen, wie CO2 aktiv aus der Luft gefiltert werden kann. Welche technologischen oder natürlichen Methoden gibt es? Wie funktionieren sie – und können sie das, was sie versprechen, tatsächlich halten? Seine Entdeckungsreise führt Jacob Beautemps nach Island – zu einem gigantischen CO2-Staubsauger, dem größten Aufforstungsprojekt aller Zeiten, aber auch in die Moore Deutschlands. Was wird im Jahr 2050 im Einkaufswagen landen? Auf der Suche nach den Nahrungsmitteln der Zukunft stößt Jacob Beautemps auf einige der größten Herausforderungen der Zeit. Es gilt, die stetig wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, leicht zugänglichen und klimafreundlichen Lebensmitteln zu versorgen. Die Erde versinkt im Plastikmüll, Meere und Böden sind mit Plastikteilen verschmutzt, und längst landet Mikroplastik auch in der Nahrungskette. Die Müllmassen zeigen, dass das bisherige Recycling offenbar nicht ausreichend funktioniert. Jacob Beautemps stößt bei seiner Suche nach Lösungen auf überraschende Ansätze. Seine Reise führt ihn zu einer der größten Recyclinganlagen Europas, er experimentiert mit Mehlwürmern und plastikfressenden Enzymen und besucht ein Unternehmen, das Bioplastik aus "flüssigem Holz" herstellt. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuell Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell