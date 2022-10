3sat-Doku "Jan Delay – Dann is' Showtime"

3sat

Samstag, 15. Oktober 2022, 21.15 Uhr Erstausstrahlung Seit Beginn der Coronapandemie sind Konzerte so gut wie nicht mehr möglich. Auch der erfolgreiche deutsche Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funkmeister Jan Delay aka Jan Phillip Eißfeldt fiebert dem Tag entgegen, an dem er endlich wieder im großen Stil mit seiner Live-Band Disko No. 1 auftreten kann. Der Film von Ingo Schmoll "Jan Delay: Dann is' Showtime" am Samstag, 15. Oktober 2022, 21.15 Uhr in 3sat, erzählt von Delays Sehnsucht und den Anstrengungen, wieder in eine Art Normalität zurückzufinden, gibt aber auch Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers. Die Pandemie hat vor allem Künstlerinnen und Künstler hart getroffen. Der Film zeigt, wie Jan Delay und sein Team versuchen, die Lage so gut wie möglich zu meistern. Nach der Veröffentlichung seines fünften Albums "Earth, Wind & Feiern" Ende Mai 2021 bereitet er sich hoffnungsvoll auf die Zeit vor, in der tatsächliches Feiern wieder möglich sein wird. Filmemacher Ingo Schmoll begleitet einen coronakonformen Open-Air-Auftritt von Jan Delay im Hamburger Hafen im Sommer 2021 und ist im Studio bei Aufnahmen neuer Songs, bei den Proben für die geplanten großen Konzerte mit seiner Live-Band Disko No. 1 und bei einem Musikvideodreh dabei. Ansprechpartner: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/jandelay Weitere Informationen zum 3sat-Programm unter https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

