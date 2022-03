3sat

Bauernhöfe in Österreich: 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Bauer unser"

Montag, 28. März 2022, 22.25 Uhr Deutsche Erstausstrahlung Effizient ist das Agrarsystem nicht: 40 Prozent der weltweit in der Landwirtschaft produzierten Kalorien werden verschwendet. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ließen sich derzeit 12 Milliarden Menschen ernähren – ohne radikale Umstellungen. Einfach nur durch eine nachhaltigere Verteilung und Nutzung der Nahrungsmittel. Der Dokumentarfilm "Bauer unser" (Österreich/Belgien/Frankreich 2016) von Robert Schabus zeigt am Montag, 28. März 2022, 22.25 Uhr, ungeschönt und unaufgeregt, wie es auf Österreichs Bauernhöfen zugeht. Der Film ist ab sofort bis zum 28. September 2022 in der 3sat-Mediathek zu sehen. So vielfältig die Bäuerinnen und Bauern, so einhellig der Tenor: Es läuft etwas falsch in der Landwirtschaft. Das Mantra der Industrie – schneller, billiger, mehr – stellen die meisten von ihnen in Frage. Der Dokumentarfilm "Bauer unser" zeigt, wie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft immer öfter vor der Industrie kapitulieren. Es sind keine rosigen Bilder, und doch gibt es Momente der Hoffnung. Etwa wenn der Vorarlberger Gemüsebauer und Rinderzüchter Simon Vetter stolz darauf ist, ein Bauer zu sein, der seine Kunden kennt und der so der Entfremdung etwas entgegenhält. Oder wenn die Weinviertler Bio-Schafzüchterin Maria Vogt händisch Schafe melkt und sagt: "Es geht ja auch ganz anders!" Mehr zur 3sat-Dokumentarfilmzeit finden Sie im 3sat-Pressetreff unter: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/les-dames-immer-noch-frau-in-der-3satdokumentarfilmzeit-im-maerz/ Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

