In 3sat: "wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom – mobil auf zwei Rädern?"

Donnerstag, 21. Oktober 2021,20.15 Uhr Erstausstrahlung Immer mehr Menschen lernen das Fahrrad zu schätzen. Doch immer wieder prallen zwei Welten nahezu unversöhnlich aufeinander: "Auto contra Fahrrad" ist ein hoch emotionaler Dauerkonflikt. "wissen aktuell: Der Fahrrad-Boom – mobil auf zwei Rädern?" beschäftigt sich am Donnerstag, 21. Oktober 2021, um 20.15 Uhr mit dem Fahrradboom der autodominierten Welt. Radfahren ist gesund, kostengünstig, macht Spaß und schont die Umwelt. Mehr Fahrräder in großen Städten bedeuten weniger Lärm, weniger Luftschadstoffe, weniger Parkplätze. Doch die Autofahrer fürchten um ihre uneingeschränkte Mobilität, fühlen sich durch zusätzliche Radwege und langsame Radfahrer behindert und beklagen die Undiszipliniertheit vieler Radfahrer. Wie kann man allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden? Wenn Fahrradfahren angenehmer und sicherer werden soll, müssen Kommunen die Infrastruktur anpassen. Mehr in Fahrradwege investieren, stärker auf die Einhaltung der Verkehrsregeln achten. Welche Kosten entstehen den Kommunen durch eine fahrradfreundlichere Infrastruktur? Und welche Kosten verursachen Autofahrer? Können durch modernere Fahrradtechnik gefährliche Unfälle vermieden werden? Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuell Weitere Informationen zum 3sat-Programm unter https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

