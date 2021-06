3sat

3sat dreht "Beim Pelzig auf der Bank" mit Frank-Markus Barwasser

Du hast keinen Bock mehr, dir reicht es, du bist am Ende? Die Coronakrise, die Demokratie, das Leben – alles nervt und hat dir übel mitgespielt? Für die neue Sendung "Beim Pelzig auf der Bank" lädt Erwin Pelzig zu Gespräch und Getränk auf seine "Freundschaftsbank" ein. Mit Freundschaftsbank und Bowle-Set im Gepäck radelt er auf seinem Herrenfahrrad durch die ganze Republik, um zuzuhören und nachzufragen. Gedreht wird das dreiteilige Roadmovie-Doku-Talkformat "Beim Pelzig auf der Bank" für 3sat/ZDF von der Filmproduktion Gruppe 5 noch bis Mittwoch, 7. Juli 2021. Die Folgen werden im Dezember 2021 in 3sat ausgestrahlt.

Abgeschaut hat sich Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig die Idee mit der Bank aus Simbabwe: Dort stehen überall im Land sogenannte Freundschaftsbänke, auf denen seit 15 Jahren psychologisch geschulte ältere Damen die Sorgen und Nöte der Mitmenschen anhören und Ratschläge geben. Warum sollte nicht in Deutschland funktionieren, was in Simbabwe möglich und erfolgreich ist? Marktplatz, Werk-Store oder Wohnviertel – wo Erwin Pelzig sein mobiles Sprechzimmer aufbaut, entscheidet er. Seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner findet er bundesweit. Jede und jeder kann sich zu ihm setzen, aber Pelzig wäre nicht Pelzig, wenn er den Erkenntnissen aus diesen Gesprächen am Ende nicht auf den Grund gehen würde. Und so radelt er los, sucht prominente und nichtprominente Expertinnen und Experten auf, und bittet auch sie, auf seiner Freundschaftsbank Platz zu nehmen. Mit dabei sind unter anderen Soziologe Harald Welzer sowie Theologin und Pfarrerin Margot Käßmann.

