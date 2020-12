3sat

3sat-Wirtschaftsmagazin "makro": Fliegen in der Zukunft

MainzMainz (ots)

Dienstag, 8. Dezember 2020, 22.30 Uhr Erstausstrahlung

Flughäfen, Flugzeugbauer und Airlines verbuchen in Folge der Coronapandemie Verluste in Milliardenhöhe. Eine Erholung ist so schnell nicht in Sicht. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragt am Dienstag, 8. Dezember 2020, um 22.30 Uhr in Erstausstrahlung nach dem "Fliegen in der Zukunft". Es moderiert Günther Neufeldt.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) geht davon aus, dass die Passagierzahlen erst 2024 wieder den Stand von 2019 erreichen. Aber wird es überhaupt wieder so werden wie vor Corona? Expertinnen und Experten sehen jetzt die Chance, in Sachen Reisen und Fliegen, umzudenken. Kleinere, bedarfsorientierte Flughäfen und keine großen Kathedralbauten mehr. E-Flugzeuge statt Kerosinbomber. Oder gar eine totale Abkehr vom Fliegen? Hyperloop wäre eine Alternative zum Beispiel für Kurzstreckenflüge. An diesem Projekt wird zurzeit in der Mojave-Wüste in den USA gearbeitet. Mit mehr als 1000 km/h ist das Transportmittel Hyperloop schneller als das Flugzeug - und gleichzeitig auch noch besser für das Klima. Beschleunigt durch sehr starke Magneten fahren Kapseln in einer Röhre, in der es kaum Luftwiderstand gibt. Diese Technik könnte es in der Zukunft möglich machen, sehr schnell zwischen Städten zu reisen.

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

