Lang Langs Goldberg-Variationen: 3sat-Doku begleitet den Pianisten bei der Arbeit

Mainz (ots)

Samstag, 12. September 2020, 22.35 Uhr Erstausstrahlung

Lang Lang ist einer der populärsten Klassikstars weltweit. Er fasziniert mit seiner Virtuosität, die spielerisch Klavierwerke der Klassik und Romantik funkeln lässt. 2020 begibt er sich auf für ihn ungewohntes Terrain: Er erkundet Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen, eines der bedeutendsten Werke der Klavierliteratur. Die Dokumentation "Lang Langs Goldberg-Variationen" von Andreas Morell, die 3sat am Samstag, 12. September 2020, um 22.35 Uhr in Erstausstrahlung zeigt, begleitet den Pianisten beim Erarbeiten dieser Partitur.

Die Goldberg-Variationen gelten als eine der größten pianistischen Herausforderungen, die ein Interpret antreten kann. Mit Mitte 30 kommt Lang Lang aus einer kreativen Pause zurück in die mediale Öffentlichkeit - und widmet sich diesem Barockstück mit ganz eigener Klangsprache. Lang Lang verbringt unzählige einsame Stunden mit dem Werk und entwickelt seine Interpretationen - und daran lässt er die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Doku teilhaben.

Auf einer sehr persönlichen Reise trifft Lang Lang seine wichtigsten Begleiter. Da wäre zum Beispiel seine mütterliche Freundin und Ratgeberin Zhu Ya Fen, die er in Shenzhen trifft. Seine über 80-jährige erste Klavierlehrerin erinnert ihn daran, wer er ist und was ihm in seiner Interpretation wichtig sein sollte. In Paris tritt Lang Lang mit seinem Freund und Entdecker Christoph Eschenbach auf und nutzt die Gelegenheit, mit Eschenbach in dessen Pariser Appartement eine Goldberg-Session einzulegen. Und schließlich arbeitet er mit dem Cembalisten und Hammerklavierexperten Andreas Staier - der nicht nur der beste Kenner der historischen Aufführungspraxis der Goldberg-Variationen, sondern auch ein leidenschaftlicher Klangsucher ist. In mehreren Treffen arbeiten sie jede einzelne Variation durch, die in einem dreitägigen Workshop in Köln ihr Finale findet.

Auf die Phase des Erarbeitens folgt der Realitäts-Check: Lang Lang stellt sich mit seinen eigenen Goldberg-Variationen dem Livepublikum der größten Konzertsäle und geht auf Welttournee. Erst danach nimmt er das Werk für Tonträger auf. Die Arbeit im Tonstudio wird zur letzten Bewährungsprobe einer künstlerischen Auseinandersetzung.

