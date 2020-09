3sat

Montag, 14. September 2020, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

3.00 Uhr morgens, Zhongzheng Road, Taipeh: Der Verkehr einer 24/7-Gesellschaft pulsiert durch die Metropole. Kuo und seine Frau kochen für die Schlaflosen der Stadt. Um sich über Wasser zu halten, arbeiten sie die ganze Nacht in ihrem kleinen Restaurant "Little Plates with Rice" und schlafen tagsüber - wie viele andere auch. Das Lokal ist Zufluchtsort für Taxifahrer, Ladenbesitzer, Tätowierer, Familien, Liebende und einen Hund. 3sat zeigt "Closing Time" (Schweiz 2018) von Nicole Vögele am Montag, 14. September 2020, um 22.25 Uhr in der 3satDokumentarfilmzeit in Erstausstrahlung. "Closing Time" ist 48 Stunden vor und sieben Tage nach Ausstrahlung in der 3sat-Mediathek verfügbar.

Eines Morgens jedoch, als Kuo vom Markt zurückfährt, nimmt er eine andere Autobahnausfahrt und fährt zum Meer. Nicole Vögeles Dokumentarfilm "Closing Time" ist eine filmische Meditation über Zwischenmomente und die Suche nach dem Unerklärlichen, wenn ein Mensch einfach ein Mensch ist.

