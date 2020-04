3sat-Dokumentation "Wilde Schönheit - Inseln im Atlantik"

3sat

Am mittelatlantischen Rücken werden Kontinentalplatten auseinandergedrückt und Vulkaninseln geboren. Die isolierten und unterschiedlichen Inseln sind Heimat vieler faszinierender Tiere. Die Dokumentation "Wilde Schönheit - Inseln in Atlantik" von Stewart McPherson stellt sie in spektakulären Bildern vor - von Polarfüchsen auf Island über Landkrabben und Meeresschildkröten in tropischen Breiten bis zu Albatrossen und Pinguinen am Rand der Antarktis. 3sat zeigt die Doku am Samstag, 11. April 2020. 16.45 Uhr, in Erstausstrahlung.

Island, Ascension und Tristan da Cunha haben ihre Existenz der vulkanischen Aktivität des mittelatlantischen Rückens zu verdanken. Ihre abgeschiedene Lage macht sie zur idealen Heimat für Meeresvögel und Robben. Im Süden des Atlantiks liegen auch abseits des mittelatlantischen Rückens Inselgruppen wie Falkland und Südgeorgien, auf denen sich faszinierende Tierkolonien finden.

