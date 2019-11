3sat

3sat: "makro"-Dokumentation stellt Menschen vor, die es in Deutschlands Osten zieht

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Freitag, 8. November 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Was hat Menschen veranlasst, nach der deutschen Vereinigung von Westdeutschland in den Osten der Republik zu gehen? Der Trend ging jahrzehntelang eindeutig Richtung Westen: vor dem Mauerbau, nach dem Mauerbau und nach dem Mauerfall. Ostdeutschland verlor Millionen Menschen. Doch mittlerweile ziehen mehr Menschen in Deutschland von West nach Ost als umgekehrt. Denn die wirtschaftliche Lage hat sich stabilisiert. Die "makro"-Dokumentation "Die Rübermacher - Vom Westen in den Osten" von Ralf Bonsels spricht am Freitag, 8. November 2019, um 21.00 Uhr in 3sat, mit diesen Menschen über ihre Beweggründe.

Da ist zum Beispiel Konrad Linkenheil: In der Niederlausitz produziert der Niederrheiner erfolgreich Spreewaldgurken. Vom äußersten Westen zog Linkenheil Anfang der Neunzigerjahre fast an die polnische Grenze und ist ein wichtiger Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Eher unbewusst hatte er etwas im Gepäck, was im SED-Staat unbekannt und unerwünscht war: mittelständisches Unternehmertum.

Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind die tragende Wirtschaftskraft für die Länder zwischen Ostsee und Erzgebirge. Die Mittelstandsidee hat sich schnell ausgebreitet, auch weil deutsche Großkonzerne den Osten nach der Wende eher als zusätzlichen Absatzmarkt und verlängerte Werkbank verstanden. Die meisten großen Unternehmen und alle Dax-Konzerne sitzen in Westdeutschland. In seiner Dokumentation fragt Ralf Bonsels, mit welchen Herausforderungen die Klein- und Mittelständler im Osten zu kämpfen haben.

"makro" besucht zudem einen Hotelier, der auf der Insel Usedom mittlerweile 16 Hotels, Residenzen und Ferienvillen betreibt, die Uhrenmanufaktur Moritz Grossmann in Glashütte, einen Ökolandwirt, der Rinder und Pferde aus Südamerika züchtet, sowie Georg Milbradt, den ersten Finanzminister und zweiten Ministerpräsidenten Sachsens nach der Wende.

Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell